 

SamMobile: Samsung выпустила компьютер All-In-One Pro в стиле iMac

09.04.2024, 10:55, Разное
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В Южной Корее Samsung представила свой новый моноблок All-In-One Pro, который напоминает компьютер iMac от Apple, но работает под управлением операционной системы Windows. Издание SamMobile дает обзор устройства.

All-In-One Pro имеет ультратонкий металлический корпус толщиной 6,5 мм. Этот компактный форм-фактор обеспечивает больше свободного пространства на столе. В комплекте с моноблоком поставляются беспроводная клавиатура и мышь, также выполненные в металлическом дизайне. Экран устройства имеет диагональ 27 дюймов с разрешением 4K, превосходящим предыдущую модель на 13%. Кроме того, встроенные 3D-динамики совместимы с технологией звука Dolby Atmos.

All-In-One Pro оснащен процессором Intel Core Ultra, обеспечивающим высокую производительность по сравнению с предыдущей моделью, оснащенной чипом Intel Core i5 13-го поколения. Предполагается, что устройство будет иметь как минимум 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD-накопитель.

Также моноблок может похвастаться наличием порта HDMI, двумя разъемами USB Type-A, Ethernet-подключением и разъемом для наушников 3,5 мм. Среди функций беспроводного подключения — Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

All-In-One Pro уже доступен для покупки в Южной Корее по цене 2 млн корейских вон. По текущему курсу это примерно 136 тыс. рублей или $1,5 тыс. О продажах устройства в других странах информации пока нет.


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