Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

С наступлением тепла хочется больше веселых красок и ярких цветовых сочетаний. Разноцветные юбки обещают быть трендом весенне-летнего сезона. С чем их сочетать, чтобы сделать образ еще более сияющим? Вот несколько идей интересных комбинаций.

Небесно-голубая юбка

Сочетание небесно-голубой юбки плиссе со свитером с геометрическим узором может оказаться одной из лучших идей для весенне-летнего образа. Небесно-голубой является довольно ярким цветом, хотя и несет в себе спокойную энергию.

Для комбинирования с ним можно выбрать такие цвета, как оранжевый, красный, желтый, зеленый и др. Добавить к образу нейтральные ботильоны белого цвета с уникальными декоративными элементами. Наряд получится невероятно красочным и необычным.

Юбки с цветочным принтом

Цветочные мотивы и яркие оттенки говорят о том, что лето началось. Можно выбрать юбку из шифона или трикотажа и сочетать ее с облегающим топом или водолазкой подходящего цвета. Дополнят наряд и придадут ему еще больше очарования ботильоны. Не стоит забывать и о летнем макияже, чтобы образ получился по-настоящему интересным.

Изумрудная плиссированная юбка

Плиссированные юбки – это отличный выбор для начала лета. Свободная и элегантная модель идеально подойдет для создания очаровательного весенне-летнего образа. Изумрудно-зеленая плиссировка будет гармонично сочетаться с приталенным топом спокойного лавандового цвета. Останется только добавить аксессуары, такие как черные солнцезащитные очки и ремень, а для шикарного результата – повязку на голову.

Юбка из блестящего шелка

Создать смелый образ и выделиться из толпы поможет блестящая шелковая юбка миди. Следует выбирать яркие насыщенные цвета, такие как розовый, оранжевый, зеленый, которые помогут подчеркнуть свое очарование. В таком наряде любая женщина окажется в центре внимания. Аккуратно заправленный верх добавит юбке миди красоты.

Простая модель юбки с абстрактным рисунком

Прекрасным выбором могут стать юбки с абстрактными мотивами. Яркую модель миди с рисунком можно легко комбинировать с горчичного цвета джемпером с круглым вырезом. Несмотря на простоту, абстрактный принт и ярко-желтый цвет помогут выделиться из толпы. Из обуви можно выбрать кожаные туфли на каблуке или ботинки. Образ получится сбалансированным за счет сочетания элегантного и простого стиля.

Джинсовая юбка-карандаш

Джинсовая юбка – это прекрасная основа модного образа на весну и лето. Она подходит на все случаи жизни независимо от сезона и превосходно сочетается с яркой сине-зеленой рубашкой с тропическим принтом. Этот наряд подойдет для отдыха с друзьями и для похода на пляж. Завершить такой образ можно туфлями с острым носом или сандалиями без шнуровки и солнцезащитными очками.

Юбка, связанная крючком

Вязаные крючком или на спицах модели могут стать настоящим источником вдохновения. Юбку с различными мотивами и цветами довольно просто комбинировать. Отлично подойдет к ней укороченная однотонная рубашка, которая может стать прекрасной основой для повседневного весенне-летнего образа. К такому наряду следует подобрать массивные ботинки на толстой подошве, которые удлинят ноги и отлично дополнят образ. Можно продолжить тему вязания крючком и выбрать соответствующий аксессуар в виде шляпки.