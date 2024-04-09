 

Добавим свитер с геометрическим принтом или облегающий топ: идеи создания весенне-летнего образа с разноцветными юбками

09.04.2024, 7:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С наступлением тепла хочется больше веселых красок и ярких цветовых сочетаний. Разноцветные юбки обещают быть трендом весенне-летнего сезона. С чем их сочетать, чтобы сделать образ еще более сияющим? Вот несколько идей интересных комбинаций.

Небесно-голубая юбка

Сочетание небесно-голубой юбки плиссе со свитером с геометрическим узором может оказаться одной из лучших идей для весенне-летнего образа. Небесно-голубой является довольно ярким цветом, хотя и несет в себе спокойную энергию.

Для комбинирования с ним можно выбрать такие цвета, как оранжевый, красный, желтый, зеленый и др. Добавить к образу нейтральные ботильоны белого цвета с уникальными декоративными элементами. Наряд получится невероятно красочным и необычным.

Юбки с цветочным принтом

Цветочные мотивы и яркие оттенки говорят о том, что лето началось. Можно выбрать юбку из шифона или трикотажа и сочетать ее с облегающим топом или водолазкой подходящего цвета. Дополнят наряд и придадут ему еще больше очарования ботильоны. Не стоит забывать и о летнем макияже, чтобы образ получился по-настоящему интересным.

Изумрудная плиссированная юбка

Плиссированные юбки – это отличный выбор для начала лета. Свободная и элегантная модель идеально подойдет для создания очаровательного весенне-летнего образа. Изумрудно-зеленая плиссировка будет гармонично сочетаться с приталенным топом спокойного лавандового цвета. Останется только добавить аксессуары, такие как черные солнцезащитные очки и ремень, а для шикарного результата – повязку на голову.

Юбка из блестящего шелка

Создать смелый образ и выделиться из толпы поможет блестящая шелковая юбка миди. Следует выбирать яркие насыщенные цвета, такие как розовый, оранжевый, зеленый, которые помогут подчеркнуть свое очарование. В таком наряде любая женщина окажется в центре внимания. Аккуратно заправленный верх добавит юбке миди красоты.

Простая модель юбки с абстрактным рисунком

Прекрасным выбором могут стать юбки с абстрактными мотивами. Яркую модель миди с рисунком можно легко комбинировать с горчичного цвета джемпером с круглым вырезом. Несмотря на простоту, абстрактный принт и ярко-желтый цвет помогут выделиться из толпы. Из обуви можно выбрать кожаные туфли на каблуке или ботинки. Образ получится сбалансированным за счет сочетания элегантного и простого стиля.

Джинсовая юбка-карандаш

Джинсовая юбка – это прекрасная основа модного образа на весну и лето. Она подходит на все случаи жизни независимо от сезона и превосходно сочетается с яркой сине-зеленой рубашкой с тропическим принтом. Этот наряд подойдет для отдыха с друзьями и для похода на пляж. Завершить такой образ можно туфлями с острым носом или сандалиями без шнуровки и солнцезащитными очками.

Юбка, связанная крючком

Вязаные крючком или на спицах модели могут стать настоящим источником вдохновения. Юбку с различными мотивами и цветами довольно просто комбинировать. Отлично подойдет к ней укороченная однотонная рубашка, которая может стать прекрасной основой для повседневного весенне-летнего образа. К такому наряду следует подобрать массивные ботинки на толстой подошве, которые удлинят ноги и отлично дополнят образ. Можно продолжить тему вязания крючком и выбрать соответствующий аксессуар в виде шляпки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В музее казачества нашли нацистскую литературу

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О человеческом достоинстве

09.04 / От смелых и ярких цветов до мягких тонов на веках: различные стили и техники макияжа в зависимости от возраста

08.04 / Мнение «аналитика»: О злоключениях русских за границей… Так вот как оно бывает?

08.04 / Свободный пучок, в стиле бохо и хвост из двух кос: модные прически и стрижки в стиле «пастушка» на весну

08.04 / Для круглого подойдут подвесные, а в форме сердца – расширяющиеся книзу: выбираем серьги по форме лица

08.04 / “Отпусти меня, мама”: как непройденная сепарация от матери мешает женщине строить свою семью

08.04 / Названы эффективные методы предотвращения атеросклероза

08.04 / Сочетание с обтягивающей одеждой и массивными кроссовками: типичные ошибки при ношении джинсов-скинни и как их избежать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика