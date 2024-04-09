Священник: Меня похитили тощие инопланетяне с очень длинными пальцами

Священник Билл Бин из Пасадены, штат Мэриленд, США, ранее попадал в прессу из-за своих заявлений о проведении множества сеансов экзорцизма.

Также он утверждает, что за последние несколько десятков лет сталкивался “со многими внеземными расами”, а в 1996 году инопланетяне похитили его прямо из спальни.

Это был вечер 23 июля и Бин только только лег спать вместе со своей женой Линдой. Рядом с их кроватью спала их собака по кличке Бэби.

“Внезапно я вздрогнул от громкого хлопающего звука в комнате. С тех пор я понял, что подобные звуки являются сигналом закрытия портала. Хлопающий звук издается из-за воздуха, попавшего внутрь запертого портала. Я немедленно вскочил с кровати, чтобы понять, что случилось. И увидел, что хлопающие звуки разбудили лишь меня – моя жена и наша собака продолжали спать, что показалось мне странным”.

После этого он ощутил, что в комнате есть кто-то посторонний, но он не сразу заметил его, снова ложась спать и снова просыпаясь. Примерно в 4 часу утра он наконец увидел в спальне незнакомца:

“Между изножьем кровати и телевизором появилось очень высокое существо, выглядевшее не как человек. У него были очень длинные и тощие руки с очень длинными пальцами. Существо светилось бледно-зеленым светом”.

Бин пытался разбудить свою жену, но безуспешно, а потом существо схватило его.

“Оно протянуло левую руку и обхватило длинными пальцами мою правую лодыжку. Я почувствовал холод от его руки и пальцев на своей коже. И тут внезапно у меня возникло ощущение паралича во всем теле. Затем существо перевернуло меня на левый бок, и… это все, что я смог вспомнить”.

Когда в следующее мгновение он очнулся, то увидел, что рядом с ним сидит мужчина (человек) – чисто выбритый и с зачесанными назад волосами. И он понял, что оба они находятся внутри какого-то транспортного средства.

“Мужчина сидел слева от меня. Он посмотрел на меня очень зловещим взглядом и сказал: “Никому не рассказывай об этом””.

Бин не помнит как его вернули обратно в его спальню, но потом он связал это похищение с наблюдением НЛО, которое произошло за год до этого события, в октябре 1995 года.

“Когда мы ехали по Форт-Смоллвуд-роуд, большой объект быстро снижался и приближался к нам с западной стороны неба. Это не было похоже ни на что, что кто-либо из нас когда-либо видел раньше”.