Рупор кремлевской пропаганды: В музее казачества нашли нацистскую литературу

Наконец то принялись за киззяков прославлявших казаков-коллаборационистов служивших Гитлеру.

Обыски прошли в музее казачества в Ростовской области, изъяты портреты пособников нацистов и литература, посвященная атаману Краснову, (с) РИА Новости

Стоит отметить, что до сих пор не снесен памятник предателю Краснову, давно установленный на частной территории в станице Еланской, все той же Ростовской области. Памятник очевидно служит цели героизации нациста и коллаборациониста Краснова. Этот вопрос поднимался публично уже не раз и есть надежда, что в связи с изменившимися реалиями после начала СВО, наконец то и до этой мерзости доберутся.

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