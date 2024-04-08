Названы эффективные методы предотвращения атеросклероза

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08.04.2024, 20:15, Разное
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Врач-кардиолог Анна Фомичева предупреждает о негативном влиянии жирных продуктов на организм, которые могут спровоцировать развитие атеросклероза. Это заболевание приводит к образованию бляшек в сосудах человека.

Врач призвала избегать жареной пищи. Такая еда содержит трансжиры и сахар, которые повреждают сосудистую систему, перенося жир холестерином в артерии. Совет специалиста: замените животный жир на растительный и добавьте в рацион овощи, фрукты, крупы и бобовые.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает важность комплексного подхода к предотвращению атеросклероза. Предпочтение следует отдавать полезным жирам из рыбы, орехов, авокадо и растительных масел, ограничивая насыщенные и трансжиры.

Разнообразная диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, помогает снизить уровень холестерина и риск атеросклероза. Стоит избегать излишнего потребления соли, что может повысить давление и риск атеросклероза.

Регулярные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание или велосипед, улучшают кровообращение и снижают уровень холестерина. Упражнения силового тренинга помогают улучшить общее здоровье и метаболизм.

Важно поддерживать здоровый вес с помощью сбалансированного питания и регулярных упражнений, чтобы избежать увеличения уровня холестерина и риска атеросклероза. Курение существенно увеличивает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому от данной привычки лучше отказаться.

Регулярные методы управления стрессом, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, могут помочь снизить риск атеросклероза.


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