Сочетание с обтягивающей одеждой и массивными кроссовками: типичные ошибки при ношении джинсов-скинни и как их избежать

Джинсы-скинни отличаются обтягивающим силуэтом. Они плотно облегают ноги и сужаются ближе к щиколотке. Такая форма позволяет носить их с разной обувью, включая сапоги, ботфорты и высокие ботильоны. Эти брюки изготавливаются из достаточно плотного денима, что отличает их от лосин. Однако многие женщины неправильно сочетают их с обувью и другой одеждой. Мы расскажем о типичных ошибках при ношении джинсов-скинни и как избежать их.

Неправильный выбор модели

Избегайте джинсов-скинни с заниженной талией. Они визуально удлиняют верхнюю часть фигуры. В сочетании с обувью на низком каблуке такие модели укорачивают ноги.

Узкие джинсы с низкой посадкой идут далеко не всем женщинам. Они подчеркивают выступающий живот. Кроме этого, такие брюки часто бывают неудобными в ношении, так как сползают во время ходьбы.

Даже если у вас идеально стройная фигура, выбирайте джинсы-скинни с высокой посадкой. Они подчеркнут талию и удлинят ноги. Вы будете чувствовать себя комфортно в этой одежде, так как она прочно держится на талии.

Неудачный выбор длины

Длина джинсов-скинни должна соответствовать обуви, с которой вы планируете их носить. Под туфли и босоножки на высоком каблуке следует выбирать более длинные модели. Укороченные джинсы лучше смотрятся с балетками, кроссовками и сандалиями.

Если вам нужны универсальные джинсы-скинни, то выбирайте модели с подвязками на щиколотках. Они позволяет вам регулировать длину брюк, чтобы они сочетались с разными фасонами обуви.

Сочетание с обтягивающей одеждой

Джинсы-скинни не следует сочетать с обтягивающими футболками, рубашками и другими видами топов. Это делает силуэт несбалансированным. Такая комбинация смотрится непривлекательно даже на очень стройных женщинах.

Сочетайте джинсы-скинни с более свободной и просторной одеждой. Это создаст эффект удлинения ног без необходимости ношения каблуков. Для повседневного образа вы можете использовать рубашки и футболки оверсайз, которые никогда не выходят из моды. Для элегантного стиля подойдут просторные и удлиненные блейзеры. В прохладную погоду вы можете дополнить свой наряд длинным и свободным тренчем.

Массивные кроссовки и ботинки на платформе

Если вы надеваете джинсы-скинни, то отложите в сторону массивные кроссовки и ботинки на платформе. Такая обувь создает дисбаланс в вашем силуэте.

Для повседневного образа выбирайте балетки любых цветов и принтов или спортивную обувь на тонкой подошве. Если вам нужны изысканные варианты в офисном стиле, то выбирайте классические туфли на каблуке, лоферы с металлическими деталями или минималистичные ботильоны.

Летом вы можете скомбинировать джинсы-скинни даже с нарядными босоножками, украшенными стразами.

Слишком узкие сапоги

Преимуществом джинсов-скинни является то, что их можно надевать под высокие сапоги. Однако не стоит выбирать слишком облагающий фасон обуви. Отдавайте предпочтение сапогам с немного расширенным голенищем. Это визуально удлинит ноги, не нарушая стиль.

Укороченный узкий низ

Если вы выбираете укороченную модель джинсов-скинни, то обратите внимание на низ штанины. Он не должен быть слишком обтягивающим, так как это зрительно “режет” силуэт. Чтобы ваш образ был пропорциональным, выбирайте укороченные джинсы с более свободным низом.

Совет новичкам

Джинсы-скинни из классического синего или черного денима можно сочетать с разнообразной цветовой гаммой. Но если вы недавно начали носить эту модель и сомневаетесь в выборе оттенков, то ограничьтесь двухцветной или трехцветной гаммой.

Чтобы придерживаться этой палитры, выбирайте джинсы темного цвета. Скомбинируйте их с белыми и черными вещами. Добавьте такие аксессуары, как туфли на каблуке с острым носком, классическая сумочка в тон обуви и солнцезащитные очки. Вы никогда не ошибетесь с таким образом.

Выйдут ли джинсы-скинни из моды

До недавнего времени модные эксперты предсказывали, что джинсы-скинни исчезнут из наших гардеробов. Однако они постоянно возвращаются как на подиумы, так и в уличный стиль. Это говорит о том, что мода циклична. В ближайшее время мы будем наблюдать периодическое возращение джинсов-скинни.

Это удобная и красивая модель джинсов, поэтому не стоит спешить от нее отказываться. Ее можно носить в любое время года как с легкой, так и с теплой обувью. При правильном сочетании с другой одеждой скинни подходят женщинам разной комплекции.