Сочетание с обтягивающей одеждой и массивными кроссовками: типичные ошибки при ношении джинсов-скинни и как их избежать
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Джинсы-скинни отличаются обтягивающим силуэтом. Они плотно облегают ноги и сужаются ближе к щиколотке. Такая форма позволяет носить их с разной обувью, включая сапоги, ботфорты и высокие ботильоны. Эти брюки изготавливаются из достаточно плотного денима, что отличает их от лосин. Однако многие женщины неправильно сочетают их с обувью и другой одеждой. Мы расскажем о типичных ошибках при ношении джинсов-скинни и как избежать их.
Неправильный выбор модели
Избегайте джинсов-скинни с заниженной талией. Они визуально удлиняют верхнюю часть фигуры. В сочетании с обувью на низком каблуке такие модели укорачивают ноги.
Узкие джинсы с низкой посадкой идут далеко не всем женщинам. Они подчеркивают выступающий живот. Кроме этого, такие брюки часто бывают неудобными в ношении, так как сползают во время ходьбы.
Даже если у вас идеально стройная фигура, выбирайте джинсы-скинни с высокой посадкой. Они подчеркнут талию и удлинят ноги. Вы будете чувствовать себя комфортно в этой одежде, так как она прочно держится на талии.
Неудачный выбор длины
Длина джинсов-скинни должна соответствовать обуви, с которой вы планируете их носить. Под туфли и босоножки на высоком каблуке следует выбирать более длинные модели. Укороченные джинсы лучше смотрятся с балетками, кроссовками и сандалиями.
Если вам нужны универсальные джинсы-скинни, то выбирайте модели с подвязками на щиколотках. Они позволяет вам регулировать длину брюк, чтобы они сочетались с разными фасонами обуви.
Сочетание с обтягивающей одеждой
Джинсы-скинни не следует сочетать с обтягивающими футболками, рубашками и другими видами топов. Это делает силуэт несбалансированным. Такая комбинация смотрится непривлекательно даже на очень стройных женщинах.
Сочетайте джинсы-скинни с более свободной и просторной одеждой. Это создаст эффект удлинения ног без необходимости ношения каблуков. Для повседневного образа вы можете использовать рубашки и футболки оверсайз, которые никогда не выходят из моды. Для элегантного стиля подойдут просторные и удлиненные блейзеры. В прохладную погоду вы можете дополнить свой наряд длинным и свободным тренчем.
Массивные кроссовки и ботинки на платформе
Если вы надеваете джинсы-скинни, то отложите в сторону массивные кроссовки и ботинки на платформе. Такая обувь создает дисбаланс в вашем силуэте.
Для повседневного образа выбирайте балетки любых цветов и принтов или спортивную обувь на тонкой подошве. Если вам нужны изысканные варианты в офисном стиле, то выбирайте классические туфли на каблуке, лоферы с металлическими деталями или минималистичные ботильоны.
Летом вы можете скомбинировать джинсы-скинни даже с нарядными босоножками, украшенными стразами.
Слишком узкие сапоги
Преимуществом джинсов-скинни является то, что их можно надевать под высокие сапоги. Однако не стоит выбирать слишком облагающий фасон обуви. Отдавайте предпочтение сапогам с немного расширенным голенищем. Это визуально удлинит ноги, не нарушая стиль.
Укороченный узкий низ
Если вы выбираете укороченную модель джинсов-скинни, то обратите внимание на низ штанины. Он не должен быть слишком обтягивающим, так как это зрительно “режет” силуэт. Чтобы ваш образ был пропорциональным, выбирайте укороченные джинсы с более свободным низом.
Совет новичкам
Джинсы-скинни из классического синего или черного денима можно сочетать с разнообразной цветовой гаммой. Но если вы недавно начали носить эту модель и сомневаетесь в выборе оттенков, то ограничьтесь двухцветной или трехцветной гаммой.
Чтобы придерживаться этой палитры, выбирайте джинсы темного цвета. Скомбинируйте их с белыми и черными вещами. Добавьте такие аксессуары, как туфли на каблуке с острым носком, классическая сумочка в тон обуви и солнцезащитные очки. Вы никогда не ошибетесь с таким образом.
Выйдут ли джинсы-скинни из моды
До недавнего времени модные эксперты предсказывали, что джинсы-скинни исчезнут из наших гардеробов. Однако они постоянно возвращаются как на подиумы, так и в уличный стиль. Это говорит о том, что мода циклична. В ближайшее время мы будем наблюдать периодическое возращение джинсов-скинни.
Это удобная и красивая модель джинсов, поэтому не стоит спешить от нее отказываться. Ее можно носить в любое время года как с легкой, так и с теплой обувью. При правильном сочетании с другой одеждой скинни подходят женщинам разной комплекции.
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