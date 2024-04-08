Врач Кашух: водопроводная вода приводит к заражению опасными болезнями

Употребление водопроводной воды без предварительного кипячения может представлять риск для здоровья. Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух пояснила о случаях заражения акантамебами через водопроводную воду, основываясь на исследовании, опубликованном в журнале Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Амебы и микроорганизмы распространены повсюду – от почвы до воды и даже на коже человека. Некоторые виды, такие как акантамеба, могут стать причиной серьезных инфекций, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Специалисты подчеркивают редкость, но серьезность инфекций, вызванных этими микроорганизмами.

Врач-терапевт Ирина Андреева предупреждает о возможных последствиях заражения, включая амебный энцефалит, кератит и другие инфекции. Она также рекомендует меры предосторожности для предотвращения заражения, такие как избегание контакта с зараженной водой, использование защиты для глаз и применение только стерильной воды для контактных линз и ухода за глазами.

Соблюдение этих мер поможет снизить риск заражения акантамебами через водопроводную воду.