 

Врач Кашух: водопроводная вода приводит к заражению опасными болезнями

08.04.2024, 18:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Употребление водопроводной воды без предварительного кипячения может представлять риск для здоровья. Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух пояснила о случаях заражения акантамебами через водопроводную воду, основываясь на исследовании, опубликованном в журнале Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Амебы и микроорганизмы распространены повсюду – от почвы до воды и даже на коже человека. Некоторые виды, такие как акантамеба, могут стать причиной серьезных инфекций, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Специалисты подчеркивают редкость, но серьезность инфекций, вызванных этими микроорганизмами.

Врач-терапевт Ирина Андреева предупреждает о возможных последствиях заражения, включая амебный энцефалит, кератит и другие инфекции. Она также рекомендует меры предосторожности для предотвращения заражения, такие как избегание контакта с зараженной водой, использование защиты для глаз и применение только стерильной воды для контактных линз и ухода за глазами.

Соблюдение этих мер поможет снизить риск заражения акантамебами через водопроводную воду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Врач Улакина назвала лучшие продукты для улучшения потенции

08.04 / Мнение: Перепроизводство элит: почему США обречены, а Россия — нет

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Выявлена связь террористов, атаковавших “Крокус Сити Холл”, с украинскими спецслужбами

08.04 / В России введут уголовную ответственность за подсчёт калорийности пищи без соответствующей лицензии

08.04 / Мнение: Упадочная Британия: загаженная Темза, стагнация и рецессия

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Турция выгоняет граждан Таджикистана

08.04 / ИБ-эксперт Батранков: Telegram-профили россиян крадут через Wi-Fi в аэропортах

08.04 / Мнение: Производство мяса в России, рост производства алкоголя и беспилотные комбайны

08.04 / Резкий спад выручки Apple в России в 2023 году

08.04 / Игру «Смута» запустили на суперкомпьютере «Ломоносов» с частотой кадров 60 FPS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика