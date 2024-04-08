ИБ-эксперт Батранков: Telegram-профили россиян крадут через Wi-Fi в аэропортах

В одном из самых крупных аэропортов России, Шереметьево в Москве, обнаружена хитрая схема мошенничества: хакеры использовали поддельную бесплатную точку доступа Wi-Fi для воровства аккаунтов в мессенджере Telegram. Об этом пояснил эксперт по информационной безопасности Денис Батранков из компании Positive Technologies в своем канале в Telegram.

История началась, когда коллега Батранкова подключился к точке доступа под названием SVO_Free в зоне ожидания Шереметьево. Вместо стандартной процедуры авторизации по SMS, смартфон запросил шестизначный код, который оказался из истории переписки с сервисным аккаунтом Telegram.

“Этот код – доступ к вашему аккаунту в Telegram. Не вводите его нигде, если не уверены в источнике запроса”, – предупредил Батранков.

Чтобы защитить себя от подобных атак, эксперт советует установить код-пароль в настройках конфиденциальности Telegram. При авторизации по номеру телефона приложение будет запрашивать этот код.

“В общественных местах лучше использовать мобильный интернет”, – добавил специалист.

Батранков также подчеркнул важность регулярной проверки активных сессий в мессенджере Telegram. При обнаружении подозрительных подключений их следует немедленно закрыть.