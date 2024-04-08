Мнение: Производство мяса в России, рост производства алкоголя и беспилотные комбайны

1. Россия в последние несколько лет устойчиво опережает РСФСР по объёму производства мяса: мы производим более 11 миллионов тонн, почти уже 12, тогда как в РСФСР было чуть более 10 миллионов на пике 1990 года. Казалось бы, превышение советского рекорда всё же формально не такое большое, и можно было бы ошибочно подумать, будто с потреблением мяса в советское время всё было не так уж плохо. Блогер Genby указывает, в чём здесь подвох, и почему в СССР труднодоступность мяса была одним из самых обидных проявлений социального неравенства (ссылка):



…производство мяса – это не потребление. Потребление выше, поскольку есть импорт минус экспорт, потери и производственное потребление.

Наконец, тут считается со скотом и птицей в личных хозяйствах, а там всё сложно. По большому счету, надо считать товарное производство мяса от сельхозорганизаций, а вот с этим в РСФСР было намного хуже. 7,6 млн тонн в 1990, и 9,6 в 2022 году.

Действительно, потери продуктов питания на всех этапах хранения и перевозки в СССР были огромными из-за несовершенства технологий и проблем организационного характера, свойственных социалистической экономике: часть мяса существовала только на бумаге, часть мяса портилась, часть разворовывалась. До прилавков доходило категорически мало продукта, а качество этого продукта оставляло желать много лучшего.

Сейчас почти половина нашего мясного производства – это курица, диетическое мясо, выращенное на птицефабриках по определённым стандартам качества. В СССР же, судя по графику, почти половина приходилась на говядину, при том что с мясными породами коров дела обстояли не очень, их в общем поголовье было мало: делалась ставка на молочные и мясо-молочные породы, мясо которых часто было с прожилками, менее вкусное и в большей степени представленное всевозможными рёбрышками, субпродуктами и прочими нефилейными частями.

2. Важная отрасль нашей пищевой промышленности растёт, но я не знаю, радоваться этому, или огорчаться (ссылка):



В первом квартале 2024 года в России резко подскочило производство алкоголя. <…>

По данным [Росалкогольтабакконтроля], в январе-марте в стране было произведено на 17,3 процента больше спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по сравнению с прошлым годом — 42,707 миллиона декалитров. При этом производство крепкого алкоголя (свыше 9 градусов) увеличилось на 8,5 процента, до 23,548 миллиона декалитров. Российские предприятия произвели за квартал на 3,1 процента больше водки (15,949 миллиона декалитров) и на 6,5 процента больше коньяка.

Самый заметный рост отмечен среди виноделов — объём производства отечественного игристого вырос на 42,7 процента (до 3,248 миллиона декалитров), виноградных вин — на 25,8 процента к аналогичному периоду 2023 года (до 7,125 миллиона декалитров). Для плодовых и ликерных вин показатель увеличился на 53,8 и 36,4 процента соответственно. При этом слабоалкогольной продукции в первом квартале в РФ произвели на 18,5 процента больше — 5,16 миллиона декалитров.

Что ж, по крайней мере, основной прирост пришёлся на некрепкий алкоголь. Как показывает опыт других европейских стран, это важно: крепкие напитки наносят гражданам и обществу значительно больше вреда.

3. Романтическая профессия комбайнёра под угрозой. Беспилотные комбайны становятся уже привычным явлением в России, постепенно создаются их новые производства (ссылка):

В Тамбовской области на базе предприятия «Титан» приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом «Гомсельмаш».

Проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест. Общие инвестиции составят около 5 млрд рублей. Срок реализации проекта — 5 лет. <…>

Зерноуборочные комбайны «Титан GS-10 PRO» ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых.

С помощью инновационной системы оптимизирован расход топлива и внедрена система мониторинга, благодаря которой улучшены логистические цепочки.

Как ясно из предыдущих репортажей, комбайнёров не отменяют полностью: просто их становится меньше. Там, где раньше были нужны 20 комбайнёров, теперь справляются 10, а в обозримом будущем хватит и двух, которые будут удалённо присматривать за целыми стаями автоматических комбайнов.