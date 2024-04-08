 

Игру «Смута» запустили на суперкомпьютере «Ломоносов» с частотой кадров 60 FPS

08.04.2024, 15:33, Разное
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Группа учёных
лаборатории сверхпроизводительных вычислений МГУ отчиталась о результатах
эксперимента по запуску компьютерной игры «Смута» на крупнейшем в России
суперкомпьютере «Ломоносов». Исследователи утверждают, что игра уверенно
держит частоту обновления экрана в 60 кадров в секунду на средних уровнях
настройки графики.

У «Ломоносова» на борту – 92 терабайта оперативной памяти, вычислительная мощность составляет 1,7 петафлопс. «Смута» на нём в среднем потребляет не более 40% свободных ресурсов, говорит глава лаборатории, доктор физико-математических наук Василий Зальцберг.

«Четверо младших научных сотрудников и аспирантов успели поиграть по
часу. Частота кадров уверенно держалась на уровне 50-60 FPS, а загрузки при переходе в новую локацию длились не больше 10 секунд. Вылетов было всего два – один из-за утечки памяти, второй из-за
перегрева вычислительного кластера», – сказал специалист.

В целом испытания признаны удачными, но работники лаборатории просят разработчиков уделить немного больше внимания оптимизации – хочется поиграть на максимальных настройках и установить дальность прогрузки объектов выше 15
метров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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