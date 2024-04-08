MacRumors: Apple покажет базовый iPad 11 и iPad mini 7 не раньше конца 2024 года

Интерес к возможным обновлениям базового iPad и iPad mini давно не ослабевает среди поклонников Apple. В своем последнем информационном бюллетене Power On известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман поделился новостями о предстоящих обновлениях. Об этом пишет издание MacRumors.

По информации Гурмана, новые версии базового iPad и iPad mini можно ожидать не ранее конца 2024 года. Он уточнил, что базовый iPad, скорее всего, будет удешевленной версией iPad 10-го поколения, выпущенного в 2022 году. А вот в новом iPad mini будет установлен только свежий процессор.

Хотя Гурман не раскрыл, какой именно процессор будет использован в седьмом поколении iPad mini, стоит отметить, что в текущей модели компактного планшета используется чип A15 Bionic. Кроме того, предыдущие слухи намекали на появление новой камеры и обновленного дисплея без “желеобразного” эффекта в iPad mini 7.