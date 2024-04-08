MacRumors: Apple представит iPad Pro OLED и новый iPad Air с 6 по 12 мая

Согласно информации издания MacRumors, компания Apple планирует представить новые модели iPad на второй неделе мая 2024 года. Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что первые iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air с 13-дюймовым дисплеем, скорее всего, будут анонсированы с 6 по 12 число.

Гурман уточнил, что запуск устройств, вероятно, состоится на неделе 6 мая, основываясь на информации, полученной им из надежных источников.

Также инсайдер отметил, что маркетинговые материалы начнут поступать в розничные магазины Apple уже на текущей неделе, что свидетельствует о скором представлении новых продуктов.

Согласно слухам, новые модели iPad Pro будут оснащены чипом M3, OLED-дисплеем, более тонким корпусом и узкими рамками экрана. Они также получат альбомно-ориентированную фронтальную камеру и, возможно, поддержку беспроводной зарядки MagSafe. Новые модели iPad Air, в свою очередь, получат чип M2 и альбомно-ориентированную фронтальную камеру, аналогичную версиям Pro.

Ожидается, что вместе с новыми планшетами Apple также представит новую клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевой клавиатурой для iPad Pro и стилус Apple Pencil третьего поколения.