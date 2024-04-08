Президент Бразилии назвал футбол «явлением, глубоко чуждым духу социалистических завоеваний»

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал футбол как «явление, глубоко чуждое духу народных социалистических завоеваний».

Такое заявление он сделал, комментируя протесты из-за временного дефицита футбольных мячей, футбольной формы и покрытия для футбольных полей. По словам главы государства, сам по себе футбол пропагандирует индивидуализм и частнособственнические инстинкты.

– Две команды ожесточённо сражаются друг с другом за право владения мячом вместо того, чтобы справедливо разделить его и обратить свои усилия против настоящих социальных проблем – вот о чём эта игра. Почему мы вообще уделяем ей столько внимания? – возмутился он. – Нам нужно развивать другие виды спорта, где нет разделяющего противостояния.

Напомним, до этого президент Бразилии уже критиковал животноводство на фоне протестов фермеров, угрожал провести масштабную реформу образования на фоне протестов учителей и предлагал всей страной перейти на электромобили из-за дефицита бензина.

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