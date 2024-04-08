 

Президент Бразилии назвал футбол «явлением, глубоко чуждым духу социалистических завоеваний»

08.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал футбол как «явление, глубоко чуждое духу народных социалистических завоеваний».

Такое заявление он сделал, комментируя протесты из-за временного дефицита футбольных мячей, футбольной формы и покрытия для футбольных полей. По словам главы государства, сам по себе футбол пропагандирует индивидуализм и частнособственнические инстинкты.

– Две команды ожесточённо сражаются друг с другом за право владения мячом вместо того, чтобы справедливо разделить его и обратить свои усилия против настоящих социальных проблем – вот о чём эта игра. Почему мы вообще уделяем ей столько внимания? – возмутился он. – Нам нужно развивать другие виды спорта, где нет разделяющего противостояния.

Напомним, до этого президент Бразилии уже критиковал животноводство на фоне протестов фермеров, угрожал провести масштабную реформу образования на фоне протестов учителей и предлагал всей страной перейти на электромобили из-за дефицита бензина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом

08.04 / В Хельсинки прошел марш-протест против закрытия границы с Россией

08.04 / Из белорусского языка уберут букву «Ў» после госпитализации московского туриста, пытавшегося её прочитать

08.04 / Александр Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией

08.04 / Путин поручил к 1 июля решить все вопросы по строительству ВСМ Москва — Петербург

08.04 / Мнение: Мигранты и Crocus City Hall

08.04 / Соцсеть X открыла доступ к чат-боту Grok пользователям с подпиской Premium

08.04 / Российские спортсмены, признанные иностранными агентами, допущены к Олимпиаде в Париже без ограничений

08.04 / Врач предостерегла от чрезмерного употребления воды

08.04 / Трудотерапия, курс феназепама и телесные наказания: на выставке «Россия» представили программу оздоровления жителей Прибалтики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика