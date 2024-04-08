Путин поручил к 1 июля решить все вопросы по строительству ВСМ Москва — Петербург

Президент РФ Владимир Путин дал поручение завершить все вопросы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург к 1 июля текущего года. Сюда же входит обязательство спроектировать и построить всю необходимую инфраструктуру вдоль магистрали.

Ответственность за выполнение поручения лежит на правительстве РФ и администрациях регионов, через которые пройдет магистраль.

Президент подчеркнул важность строительства объектов транспортной инфраструктуры, которые обеспечат сохранение уровня транспортной связанности в регионах.

Также указано, что Правительство РФ должно выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на строительство ВСМ.

Владимир Путин подчеркнул, что данная магистраль будет иметь огромное значение для более чем 30 миллионов россиян, проживающих вдоль нее.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург является стратегически важным. Президент назвал его флагманским этапом развития транспортной инфраструктуры страны.

Идею строительства ВСМ поддержал сам президент еще в прошлом году, подчеркнув, что сокращение времени в пути сегодняшними средствами до двух часов и 15 минут вместо четырех часов будет значительным шагом вперед.