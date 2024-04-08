Российские спортсмены, признанные иностранными агентами, допущены к Олимпиаде в Париже без ограничений

Международный олимпийский комитет объявил, что спортсмены, признанные российским Минюстом иностранными агентами, смогут участвовать в Олимпиаде-2024 на общих основаниях.

Это спровоцировало раздоры в российских спортивных федерациях.

Немедленно после публикации решения МОК Федерация тенниса России разослала своим членам, прошедшим олимпийский отбор, образцы заявлений о регистрации в качестве иностранных агентов. Заявления требовалось заполнить в течение часа, подписать и немедленно отправить с курьером в адрес Федерации. Федерация лёгкой атлетики, напротив, предостерегла спортсменов от попыток выдать себя за иностранных агентов и пробраться на Игры.

Национальный олимпийский комитет России пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу.

– Любой спортсмен отдаст хоть десять лет жизни за право участия в Олимпиаде. Так что иностранным агентом ради Игр готов стать любой. Но мы опасаемся, что НОК будет нам в этом препятствовать. Ждём решения, очень волнуемся. Заявления у всех уже написаны, – рассказал на условиях анонимности один из российских спортсменов.

Пока Национальный олимпийский комитет отмалчивается, своё слово сказала Госдума. Комитет по физкультуре и спорту подготовил законопроект, запрещающий иноагентам выезжать за границу накануне и во время проведения крупных спортивных соревнований. После этого десятки российских олимпийцев были замечены в международных аэропортах и на КПП Верхний Ларс. Заявление на статус иноагента они рассчитывают подать онлайн или через представителя.

Чтобы предотвратить бегство спортсменов, Минюст может временно приостановить присвоение гражданам статуса иностранного агента.

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