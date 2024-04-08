Магическая сила, делающее тело неуязвимым для нанесения ран

На протяжении тысячелетий люди верили в могущество колдунов, шаманов и жрецов считая, что те обладают силой, неподвластной обычным людям.

Со временем историки раскрыли часть секретов колдунов, выяснив, что те часто использовали в своих обрядах введение в состояние транса и галлюциногенные вещества, от которых людям могло привидится что угодно: от ужасных монстров, до полетов в небесах.

Однако некоторые вещи до сих пор не поддаются логическим объяснениям. Среди них тайна неуязвимости человеческого тела для огня, острых лезвий или огнестрельного оружия. Ходят байки, что колдуны могут особым образом “заговаривать” человека от пуль или ножей.

В 1995 году журналист National Geographic стал очевидцем секретной церемонии вуду в Того, Западная Африка. Во время этой церемонии группа людей танцевала в экстазе и наносила себе телесные раны разнообразным образом, но их тела чудесным образом оставались неповрежденными.

– Казалось, что празднующие в Кокузане раздвигают границы боли: вот женщина плеснула песком себе в открытые глаза, а тут мужчина порезал себе живот осколками стекла, но он не истек кровью. А вот еще один проглотил огонь, – описывал журналист.

В редкой книжке “Мечи в пустыне”, выпущенной американцами в 1944 году для миссионеров, работавших в Африке, описывается любопытная история, произошедшая в Нигерии.

Там рассказывается как один из миссионеров по имени Рэймонд Дж. Дэвис (взявший временно имя Маи-насара) работал в племени хауса, живущем на севере Нигерии, которое в большинстве своем исповедовало ислам. В ислам их обратили лишь в 18 веке и у них до сих пор были в ходу многие доисламские обряды и традиции, в том числе вера в магию, делающей тело неуязвимым.

Однажды вечером Маи-насара вышел на улицу и увидел на площади толпу людей, которая окружила музыкантов и нескольких человек, энергично плясавших под громкий бой барабанов. Из одежды на них были лишь набедренные повязки.

Внезапно один из них, в котором Маи-насара узнал местного молодого парня по имени Махаукачи, который ранее неоднократно помогал ему, прыгнул в центр танцоров и он как будто находился в состоянии транса. Все его тело дрожало, а глаза остекленели.

Он вытащил острый нож из-за пояса, страшно закричал и с силой ударил себя острием в живот. Но от удара не осталось даже царапины! Он нанес второй удар, еще с большей силой, и снова его кожа не проткнулась и даже не оцарапалась, зато лезвие ножа изогнулось, как будто налетело на гранитный камень, а потом сломалось на две части и упало на землю.

Толпа наблюдающих словно обезумела, увидев это. Они и до того подтанцовывали, смотря на танцоров, а теперь стали в диком возбуждении скакать на месте. Потом Махаукачи опустился на землю, как будто в сильном изнеможении, а люди стали класть рядом с ним мелкие деньги и орехи кола.

Немного позже на площади появился старик, который сел на землю, взял в руки топор, на вид очень острый, положил на свою обнаженную голень пучок травы и… начал рубить топором по этой траве, разрубая траву на мелкие части, но совершенно не травмируя саму ногу!

– Эти люди также способны взять в зубы нож и щелчками отламывать зубами от него маленькие кусочки, как будто от сухой деревяшки, – говорил Маи-насара.

После этого прошло около месяца и Маи-насара пришел к Махаукачи в гости и между делом расспросил его о том, что произошло тем вечером на площади. И Махаукачи показал ему свой сломанный нож. Маи-насара осмотрел куски кинжала и признал, что это был самый обычный нож с довольно твердым клинком.

Махаукачи не хотел рассказывать подробности своей неуязвимости, но Ман-насара умолял его и в конце концов тот рассказал ему в чем дело:

– Маи-насара, ты мой друг. Если я открою тебе секрет этой странной силы, ты должен пообещать, что никогда не расскажешь об этом другому черному человеку. Мы не рассказываем об этом даже своим соплеменникам, потому что это разрушило бы магические чары.

Эта странная сила передается из поколения в поколение теми, кто ею обладает. В определенное время года, когда луна находится в нужной фазе, глубокой ночью мы отправляемся в самую дикую часть леса. Это страшное место, и если бы мы не взяли с собой амулеты и фетиши, мы бы никогда не вернулись обратно живыми в свои дома”.

– Что это за чары, Махаукачи, и где ты их берешь? – спросил Маи-насара.

– Некоторые муллы делают их для нас, – продолжил Махаукачи. – Добравшись до нужного места в полной тишине, мы приносим в жертву белого цыпленка и, произнося несколько слов, смазываем кровью свои тела и ножи. Еще мы пьем зелье, приготовленное по секретному рецепту. Затем мы возвращаемся домой до рассвета, и, как вы сами видели, от этого наши тела закаляются, превращаясь в железо.

– Махаукачи, когда ты идешь в это место и проходишь эти ритуалы, ощущаешь ли ты присутствие духов или невидимых вещей? – с тревогой спросил Маи-насара. – Да, и я могу сказать вам, что эта сила приходит не от Бога. Это сила Шайтана (сатаны). Когда через барабанный бой и пение определенных песен в наши тела вселяются эти духи, только в такие моменты мы можем совершать эти действия… Я говорю правду.