Рупор кремлевской пропаганды: От скинхеда к ортодоксальному иудаизму

Скинхед-неонацист из 90-х, образ которого в «Американской истории Икс» талантливо создал Эдвард Нортон, теперь ортодоксальный иудей.

Тридцать лет назад юный Франк Минк стоял во главе банды отморозков, мечтавших о войне за чистоту белой расы. На шее у него красовалась тату в виде свастики, власти США он называл «сионистским оккупационным правительством», а евреев считал корнем зла на Земле.

Но спустя годы он сдал ДНК-тест и узнал, что сам еврей. И пересмотрел свои взгляды на жизнь. Теперь 48-летний Франк – ортодоксальный иудей.

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Наверное поддерживает геноцид в Газе…

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