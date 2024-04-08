Рупор кремлевской пропаганды: “Ратибор” о возвращении в зону СВО

Командир 1-го Штурмового Отряда ЧВК "Вагнер" "Ратибор" о возвращении на фронт, где до 3000 ветеранов ЧВК "Вагнер" будут воевать в составе спецподразделений "Ахмат".

"Ратибор" давно заслужил право самостоятельно выбирать, где и как он хочет воевать, учитывая принесенную пользу Родине в многочисленных войнах, где он принимал участие. То, что такой мастер войны (которому уже нет нужды что-то кому-то доказывать – его дела все говорят за него) и его ветераны возвращаются в зону СВО, несомненное подспорье для наших усилий на фронте.

Ждем начала работы.

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