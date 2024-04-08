Мнение: День электроника, доступ провайдеров в дома, искусственный интеллект выгоднее видеокарт

1. Электронная промышленность в России переживает сейчас период бурного роста и развития. Очередная новость (ссылка):



Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Инициатива о появлении в календаре этой даты исходила от президента Российской академии наук Геннадия Красникова, его идею поддержали представители области, говорится в публикации.

В правительстве назвали электронную промышленность одной из стратегических отраслей экономики страны. В частных и государственных предприятиях этой сферы работают более 300 тысяч человек.

Кстати, напомните, какой православный святой является покровителем производителей электроники?

2. Провайдерам в России станет теперь ещё проще установить оборудование в домах, а пользователям – проще поменять провайдера (ссылка):



Президент России Владимир Путин в субботу, 6 апреля, подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах.

Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам во всех МКД. Исключение — плата за электричество. Также сети могут разместить в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения на общем собрании собственников.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам в течение года. <…>

Договоры между провайдерами и управляющей компанией (УК), заключенные до вступления в силу закона и предусматривающие плату за пользования общим имуществом для оказания услуг связи, имеют право быть расторгнуты по требованию одной из сторон.

Также закон предусматривает, что собственники квартир вправе отменить решение о доступе провайдера в дом, но для этого нужно будет набрать голоса не менее 2/3 жителей.

Нововведение даст собственникам возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдеров без навязывания управляющими компаниями. Прежде для утверждения нового оператора требовалось согласие двух третей жильцов дома.

Интересно, решат ли когда-нибудь вопрос с интернетом для бизнеса? В Петербурге за интернет-канал той же толщины бизнесу обычно приходится платить раз так в 20 больше, чем физическим лицам.

3. Компания NVIDIA, известнейший в мире производитель видеокарт, ещё пару лет назад получала основную часть своего дохода именно от продаж видеокарт для игр, 3D-визуализации и так далее. Но теперь всё резко изменилось – 3/4 доходов приходится на процессоры, используемые в целях аналитики и искусственного интеллекта (ссылка):

Доходы Нвидия по отраслям.

Интересная картинка — обратите внимание, как… как ИИ подминает под себя все остальное.

И судя по форме кривой, подминание продолжится, и, возможно, нелинейно. <…>

В общем, картинка недвусмысленно намекает, что ИИ уже захватывает мир, но мы пока все думаем “всегда можно дернуть рубильник”.

Полагаю, это отличные новости. Во-первых, в развитие ИИ вкладывают такие суммы, что мы с большой долей вероятности скоро увидим новые технологические чудеса, новые научные открытия и так далее. Не факт, но шансы хорошие.

Во-вторых, отрасль видеоадаптеров бурно растёт. Это значит, что даже если пузырь ИИ действительно окажется пузырём, то через 5-10 лет я буду играть на значительно более мощной видеокарте, чем сейчас.

Есть, конечно, некоторая вероятность наступления технологической сингулярности, захвата мира искинами и тому подобных катаклизмов… но я надеюсь, что человечество и на этот раз грозящие ему опасности как-нибудь переживёт.