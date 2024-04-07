Мнение «аналитика»: О яблочке и яблоньке… На чём прокололась новая пассия Путина?

Есть такой мем — «уволен из гестапо за жестокость». Тут — нечто похожее. С той лишь разницей, что 40-летняя «девушка», которую британский таблоид «The Mittor» открыто назвал новым романтическим увлечением нынешнего российского президента, была не «уволена», а просто не была принята. Отсеялась в самом начале.

По причинам, далёким от адюльтера…

Источники говорят, что Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора и члена «Справедливой России» Елены Мизулиной, попросилась в список кандидатов от эсеров на выборах в Госдуму-2026, чтобы реализовывать и продвигать свои инициативы с помощью мандата депутата федерального парламента. Ну и чтобы встречаться кое с кем можно было на вполне легальных основаниях. Однако, по информации инсайдеров, руководство партии отказало барышни в приёме в свои ряды.

«Да, она могла бы дать партии некий хайп: было бы обсуждение ее участия в кампании эсеров и наверняка это бы подняло цитируемость и узнаваемость СР. Однако это таит в себе и серьёзные угрозы: скандальная репутация [Екатеринs] Мизулиной, её постоянное стремление к хайпу, регулярно публикуемые ей различные доносы могли бы сыграть партии в минус. Поэтому у эсеров есть большие сомнения в том, что с ней в принципе нужно связываться. Ведь партия была сильна яркими региональными лидерами, авторитетными политиками, а не дешевыми хайпожорами», — пояснил ситуацию один из источников.

Напомню, что «Справедливая Россия» — это такая партия, лидер которой, Сергей Миронов, публично демонстрировал кувалду, полученную в подарок от кремлёвского повара Евгения Пригожина. По сути, с орудием внесудебной расправы над человеком — видеоролик с «кувалдированием» наделал много шума и не забыт до сих пор. А ещё в справороссах состоит писатель Захар Прилепин, экс-нацбол, косплеящий итальянского литератора и военкора Габриэле д’Аннунцио, которого многие считают популяризатором фашизма. Ну и сама Елена Мизулина, менявшая партию за партией и осевшая в эсерах, тоже, скажем, не эталон моральной чистоплотности.

И вот даже такие люди — «побрезговали» её доченькой.

Это кем же надо быть, чтобы случилось такое?

И поможет ли «добрый папочка»?

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