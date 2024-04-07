 

Sportskeeda: MrBeast за два месяца заработал в X $1 млн на пяти старых видео

07.04.2024, 20:16, Разное
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Согласно сообщению издания Sportskeeda, самый популярный YouTube-блогер MrBeast, также известный как Джимми Дональдсон, за два месяца заработал $1 млн на пяти своих старых видеороликах, опубликованных на платформе X. Блогер поделился этой информацией в своем твиттере.

В этих видео MrBeast проводил разнообразные эксперименты, включая загонку поезда в огромную яму, помощь в поиске домов для 100 брошенных собак, а также тестирование автомобилей в широком ценовом диапазоне от $1 до $100 млн. Каждый из этих роликов получил от 123 до 177 миллионов просмотров в социальных сетях, что в сумме составляет более 750 миллионов просмотров на платформе X.

MrBeast прокомментировал результаты своего эксперимента в X, отметив, что доход от рекламы на данной платформе составил около $1 млн. Он также заявил, что намерен вложить этот доход в производство еще большего контента.

Пока неизвестно, будет ли MrBeast продолжать выкладывать свои видео на платформу X, но он отметил положительный опыт работы с ней.


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