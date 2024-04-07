 

Рупор кремлевской пропаганды: Ликвидирован один из основателей “Ан-Нусры” и “Хайят Тахрир-аш-Шам”.

07.04.2024, 19:48, Разное
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В Сирии ликвидировали одного из основателей "Джебхат ан-Нусры" и "Хайят Тахрир-аш-Шам".
Пал жертвой разборок между террористами в Идлибе. Матерый был, в террористических группировках действовал в Сирии и Ираке с 2003 года.

В Сирии убили известного в регионе экстремиста и одного из лидеров крупнейшей коалиции боевиков.

Абу Марья аль-Катани (или аль-Кахтани) был убит боевиками "Исламского государства" в городке Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Террорист-смертник подорвал себя, убив его и ранив двух его помощников.

Аль-Катани было 47 лет. Настоящее имя — Майсар аль-Джубури, родом из Ирака из окрестностей Мосула.

Он ветеран всяких "боевиковых" и силовых организаций, и его карьерный путь в джихадистских кругах достаточно классический для многих "коллег" из его поколения: учился в университете, попал в про-саддамовскую военизированную группировку, пошел в полицию, а после вторжения США в 2003 году присоединился к "Аль-Каиде".

Больше всего он известен тем, что стал со-основателем филиала "Аль-Каиды" в Сирии в 2011 году, группировки под названием "Джабгат ан-Нусра", очень быстро ставшей крупнейшей и самой смертоносной во время войны в Сирии. Затем "Ан-Нусра" разрослась до размеров целой коалиции группировок, формально порвала связи с "Аль-Каидой" ради строительства собственного проекта, и сейчас называется "Тахрир аш-Шям".

Под контролем боевиков сегодня остается часть территории северной и северо-западной Сирии в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Абу Марья аль-Катани там занимал позицию заместителя верховного лидера коалиции и главы религиозного совета.

Убийство Аль-Катани сходу вызвало кучу споров между боевиками. Не все поверили в версию про террористов "ИГ", с которыми террористы "Тахрир аш-Шям" много лет конкурируют. Часть боевиков считает, что Аль-Катани убрали в результате внутренней борьбы за власть в коалиции. Он полгода сидел в тюрьме по обвинению в измене и сотрудничестве с западными спецслужбами, а потом его просто выпустили без объяснений.

Как бы там ни было, Абу Марья аль-Катани был одним из влиятельных лидеров боевиков, старожилом, который стоял у истоков войны в Сирии в 2011 году и один из ветеранов в джихадистском движении на Ближнем Востоке, корнями уходящем в пост-саддамовский Ирак.

https://t.me/AssadStash/5762 – цинк

Земля стекловатой ублюдку.

Источник: Colonel Cassad


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