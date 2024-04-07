Мнение «аналитика»: О прологе к атомной войне… Где последует первый удар?

Хотя российские официальные лица в последнее время несколько смягчили свою «ядерную» риторику, вопрос не снят с повестки дня. Хуже того, он снова резко актуализировался. Правда, уже с другой стороны.

И это, ещё серьёзнее. Потому что намного реальнее, чем применение Кремлём тактического ядерного боеприпаса против Украины.

Сегодня «неизвестный» дрон упал на купол Запорожской АЭС. Но это, увы, не единичный инцидент. «Запорожская атомная электростанция подверглась «беспрецедентной» серии атак дронов, в результате создана прямая угроза безопасности ЗАЭС», — заявили в российской госкорпорации «Росатом». При этом пострадали три сотрудника станции, один из них тяжело ранен.

Разумеется, #Украина ни за что не признается, что за дроновым ударом по АЭС стоят её военные. Но судя по тому, что с украинской стороны густо пошли нарративы «#Россия сама себя обстреляла, чтобы обвинить нас», а также начались вбросы о якобы имевшем место «расстреле пленных» — традиционный фейк, используемый украинцами в пси-оп для переключения внимания, авторство атаки сомнений не вызывает.

Это крайне тревожный сигнал. Линия обороны ВСУ гнётся и трещит по швам. Украинские военные кулуарно обсуждают, где может пройти новая граница страны, если Россия продолжит давить. На Западе усилились разговоры о необходимости любой ценой помешать России победить. Но за ними нет реально масштабных поставок вооружений. Продолжается подпитка ВСУ «в час по чайной ложке», чтобы фронт хотя бы не обвалился резко. И это не тайное принуждение Киева к миру, а печальная для него реальность, что 40% мирового ВВП за два года так и не смогли развернуть массовый выпуск боеприпасов, в то время как 1,5% кратно нарастили их производство.

В такой ситуации спасти Украину может лишь прямое вмешательство #НАТО в конфликт, с отправкой натовских военных непосредственно на ЛБС. Но для этого нужны более серьёзные основания, чем «поддержка украинской демократии».

Возможная #катастрофа на одной из крупнейших в Европе АЭС пожалуй способна стать таким основанием. Хотя энергоблоки атомных станций проектируются так, чтобы выдержать даже падение тяжёлого самолёта, а не то, что удар дрона, громкие заголовки в СМИ возрождают «чернобыльский синдром» у обывателей и побуждают политиков действовать более решительно. Ибо никто не знает, каков там запас прочности на самом деле. В конце концов авария на ЗАЭС может оказаться реальной опасностью, в отличие от вымышленной угрозы стремительного марш-броска российской армии от Авдеевки прямиком на Варшаву, Берлин и Париж.

Словом, у Киева есть достаточно серьёзный мотив провоцировать новые инциденты в сфере атомной безопасности на подконтрольной России станции. Да, это игра с огнём. Но… какая у нынешних украинских властей альтернатива?

Другое дело — а вдруг они таки доиграются?

—