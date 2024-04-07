 

Eurogamer: Monolith разрабатывала отмененную игру про Бэтмена

07.04.2024, 19:13, Разное
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В сети появились скриншоты и геймплейное видео отмененной игры о Бэтмене, созданной студией Monolith, передает информацию издание Eurogamer.

Monolith приступила к работе над этим проектом до выхода своего хита “Тень Мордора”. Их идея заключалась в создании игры о Бэтмене, которая была бы связана с киновселенной “Темного рыцаря” Кристофера Нолана. Однако проект был отменен, так как режиссер не одобрил его.

На тот момент издатель WB Games, с которым сотрудничала Monolith, уже выпустил серию игр о Бэтмене “Arkham Knight” от Rocksteady, что стало еще одной причиной, по которой Нолан не одобрил их проект. Вместо продолжения работы над игрой о Бэтмене Monolith получила задание переделать свои наработки в проект по другой популярной медиафраншизе – “Властелин колец”. Таким образом отмененная игра о Бэтмене стала основой для серии Shadow of Mordor.

На скриншотах и видео из отмененного проекта можно увидеть Бэтмена, который передвигается по улицам Готэма, Бэтмобиль, различные гаджеты, стелс-сцены и многое другое. О том, на каком этапе разработки была отменена игра, информации не поступало.

Несмотря на неудачу с игрой о Бэтмене, Monolith в настоящее время работает над другой игрой, связанной с миром DC – Wonder Woman, напомнили в Eurogamer.


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