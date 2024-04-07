Мнение: Как в России с больницами?

Долгое время Боткинская больница была самым депрессивным местом в Петербурге, надёжным поставщиком фактурных фото для вражеской пропаганды. Старые корпуса в центре собирались сносить, так что их никто даже не пытался ремонтировать. Новые корпуса неспешно строились на севере города, но их сдача в эксплуатацию откладывалась из года в год. В итоге огромный комплекс на Пискарёвском проспекте запустили, но старые корпуса в центре всё же закрывать не стали — будут делать капремонт в этом году.

Тем временем читатель прислал мне письмо о своём визите в новые корпуса. Цитирую:

Я, к сожалению, классический «русский мужик» в плохом смысле — пока петух не клюнул, радостно обходил врачей стороной, не считая травмы, простуды и стоматологию. В итоге вынужден был обратиться по ДМС, получил от терапевта люто-страшный диагноз «подозрение на острый вирусный гепатит» и по скорой уехал в знаменитую Боткинскую больницу.

Уехал в новый корпус на Пискаревке. В старые корпуса в центре все причастные знакомые рекомендовали писать отказ и не ехать под любым предлогом, если есть возможность, но мне повезло. Провел там пару дней, пока проверяли на инфекции (слава богу, ничего подобного не подтвердили) и с обнаруженным камнем в желчном пузыре уехал уже дальше в комфортный Согаз на Малой Конюшенной. Тут уже ничего интересного — за деньги условия нахождения комфортные полностью (в рамках больницы), аппаратура вся под рукой.

Но и Боткина порадовала. Конечно, ограничения жесткие, но все составляющие — чистота, питание, обращение, размещение в боксах (там инфекционное отделение, из бокса выходить не имеешь права), врачи, оборудование, сестры — всё абсолютно достойно жителя Петербурга.

Огромный комплекс, строения и территория полностью современные. Корпуса по профилям. Поскольку больница инфекционная, то каждая дверь на магнитном замке. Водят на процедуры (КТ, УЗИ, МРТ и т.д.) сопровождающие. После ковида правила ужесточили, теперь из своего бокса и выйти не имеешь права. Санузлы, уборка, оборудование вспомогательное (кровати медицинские, стойки для капельниц) — все минимум нормальное, а что-то впечатляет. При этом очевидно — не задорого сделано, не элитное.

Если смогут администрировать это и содержать на таком уровне и дальше — я готов сравнить с лучшими достижениями СССР, с точки зрения обеспечения именно массовости услуги. Ну а к качеству наших врачей и так вопросов не имеется.

Вердикт — конкретно эта больница отличный образец инфраструктуры. Я бывал в другом статусе и в других больницах, но не видел столько всего изнутри, не готов судить. Визуально — примерно так же.

Понимаю, что так не везде и у нас, тем более по городам поменьше, но никаких стереотипов страшных не подтвердилось, поэтому доверие к медицинской службе и готовность впредь обращаться за медицинской помощью появились сразу.

Скажите, коллеги, как изменились больницы в вашей местности за последние 10 лет — стало лучше или хуже? В каком сейчас они состоянии — в порядке или в упадке?