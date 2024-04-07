В России испытают глушители Bluetooth-наушников на ж/д переездах

На российских железнодорожных переездах внедряют новые меры безопасности, в том числе использование глушителей сигнала Bluetooth-наушников. Инициатива разрабатывается специалистами из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу северо-кавказского филиала ОАО «РЖД».

Устройство состоит из усилителя радиосигнала и радиопеленгатора. Когда в эфире появляется сигнал Bluetooth-наушников, работающих на частоте 2,4 ГГц, устройство блокирует его, обеспечивая тем самым возможность услышать звуковые сигналы на переезде или приближающийся поезд. По словам лидера проекта, студента ЮФУ Вадима Кошенского, как только человек покидает зону действия устройства, работа наушников восстанавливается автоматически.

Разработчики предусмотрели возможность настройки радиуса действия на каждом переезде в зависимости от потребностей заказчика.

Кроме того, устройство блокирует как сигналы Bluetooth, так и Wi-Fi, но планируется дальнейшее совершенствование системы с возможностью отдельного подавления каждого из них.

Испытания системы уже проведены в лабораторных условиях ЮФУ, а в июне 2024 года планируется их проведение на железнодорожной инфраструктуре заказчика.