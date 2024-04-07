 

Разведённые женщины смогут получить отпуск только с согласия бывшего супруга

07.04.2024, 17:33, Разное
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Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс, которые призваны защитить права работающих женщин. С 1 июля 2024 года для получения отпуска незамужним россиянкам, которые ранее состояли в браке, необходимо будет получить письменное согласие бывшего мужа.

«Такие женщины зачастую оказываются на краю пропасти, их от падения держит только работа. В отпуске они начинают злоупотреблять алкоголем и вступать в случайные связи, поэтому принятые поправки призваны спасти их жизнь и здоровье», – пояснил один из разработчиков законопроекта.

В случае смерти бывшего мужа или невозможности установить место его фактического проживания, решение о предоставлении отпуска разведённым женщинам примет комиссия из чиновников, психологов и представителей общественности. Все эти нормы должны к 2025 году снизить количество разводов вдвое.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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