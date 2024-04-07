Россиянам, не соблюдавшим Великий пост, не будут отключать отопление на летний сезон
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Глава Православного союза сотрудников ЖКХ Галина Бородюк пригрозила наказанием тем россиянам, которые не соблюдают пищевые ограничения, предписанные Великим постом или священным месяцем Рамадан.
Эти грешники могут оказаться в аду уже этим летом: отопление в их квартирах не будут отключать.
Оплатить коммунальные услуги по отоплению квартиры придётся в полном объёме, предупреждает Бородюк. Выявлять грешников коммунальщикам поможет искусственный
интеллект: он будет анализировать публикации в соцсетях и искать в них свидетельства нарушения пищевых ограничений в период поста. После этого данные о них будут переданы в управляющие компании. Глава Православного союза сотрудников ЖКХ предупреждает: жаловаться на их действия в ЖЭК или епархию бесполезно, поскольку меры одобрены высшей инстанцией. Карать нарушителей поста предписал архангел Гавриил, который, как утверждает Галина Бородюк, явился ей во сне.
– Лучше так, чем оказаться в адском пламени в посмертии, – говорит Галина Бородюк. – Мы караем нарушителей поста исключительно ради спасения их бессмертной души. Соблюдать пост необходимо всем православным. Ни один грешник не уйдёт от нашего справедливого возмездия.
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