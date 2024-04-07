Россиянам, не соблюдавшим Великий пост, не будут отключать отопление на летний сезон

Глава Православного союза сотрудников ЖКХ Галина Бородюк пригрозила наказанием тем россиянам, которые не соблюдают пищевые ограничения, предписанные Великим постом или священным месяцем Рамадан.

Эти грешники могут оказаться в аду уже этим летом: отопление в их квартирах не будут отключать.

Оплатить коммунальные услуги по отоплению квартиры придётся в полном объёме, предупреждает Бородюк. Выявлять грешников коммунальщикам поможет искусственный

интеллект: он будет анализировать публикации в соцсетях и искать в них свидетельства нарушения пищевых ограничений в период поста. После этого данные о них будут переданы в управляющие компании. Глава Православного союза сотрудников ЖКХ предупреждает: жаловаться на их действия в ЖЭК или епархию бесполезно, поскольку меры одобрены высшей инстанцией. Карать нарушителей поста предписал архангел Гавриил, который, как утверждает Галина Бородюк, явился ей во сне.

– Лучше так, чем оказаться в адском пламени в посмертии, – говорит Галина Бородюк. – Мы караем нарушителей поста исключительно ради спасения их бессмертной души. Соблюдать пост необходимо всем православным. Ни один грешник не уйдёт от нашего справедливого возмездия.

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