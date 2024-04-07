Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

Командир Частной военной компании “Вагнер”, известный как Ратибор, впервые прокомментировал свое присоединение к спецназу “Ахмат”. Об этом говорится в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале “Канал специального назначения”.

В своем выступлении командир заверил, что переход к “Ахмату” не повлечет изменений в порядках и команде. Он также отметил, что примут всех, независимо от прошлого опыта, и даже создадут отдельный полк для таких бойцов. Все будет организовано так же, как и в ЧВК “Вагнер”.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о вступлении в состав “Ахмата” трех тысяч бывших бойцов ЧВК “Вагнер”, включая командира Ратибора.