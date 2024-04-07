Мнение: Письмо: “Одинокая женщина, менеджер среднего звена”

То, что называют травматичными отношениями, то есть отношениями, которые оставили травму, имеют одну особенность.

Человек постоянно думает о них и не может понять, что произошло. Его мучают флешбэки, душат воспоминания, и он не может начать или развить новые отношения, потому что все в новых отношениях триггерит и доводит его до истерик.

Вот перед нами письмо, где до травмы пока не дошло, но это типичная история, которая может оставить след. И мы таких историй читали огромное количество, потому что именно с такими историями люди ходят везде, беспокоятся, рассказывают их знакомым и случайным попутчикам, пишут в психологические сообщества, обсуждают с психологами, ищут какого-то выхода.

В нашей теории поля это называется “тупик”. Помните, как получается тупик? Слив и косяк одновременно образуют узел или тупик. И если отношения на этом закончились, тупик воспринимается как травма, потому что беспокоит и создает препятствия для дальнейших отношений.

Мы об этом почти не говорили, все больше о косяках и сливах по отдельности, но когда они связываются в узел, ситуация может выглядеть травматичной для человека, даже если окружающим кажется какой-то ерундой.

Выход из тупика: увидеть, где слив, где косяк, отделить одно от другого и распутать.

После этого тупик заканчивается, слив и косяк начинают существовать по отдельности, а с этим можно многое сделать. С тупиком ничего нельзя сделать, пока он не распутан. Поэтому пока вы не осознаете, в чем слив, в чем косяк, вы так и будете в тупике.

Бывает иногда, что узлы сами собой как-то распутываются, но надеяться на это не стоит, лучше распутать самим.

И мы будем этому учиться.

Начнем с самой простой ситуации, чтобы было наглядней.

kotik_hudeet

Добрый день, Эволюция!

Спасибо Вам за блог, благодаря ему удалось увидеть себя со стороны и поменять отношение к себе и жизни, перестала считать себя Сокровищем и смогла рассмотреть М.

Мы знакомы очень давно, но встречались на общих тусовках может быть раз в год.

В прошлом году я попросила его помочь мне с одним делом, а чтобы он не потерял интерес, попробовала ему понравиться, мы начали болтать, сначала по делу, а через месяц уже обо всем и каждый день, и я отчаянно влюбилась. Совсем потеряла голову, но мне повезло, оказалось, что это взаимно. Я никого так сильно не хотела в жизни, хочу быть с ним, как можно больше, он говорит, что я умная, красивая, сексуальная с потрясающей фигурой, что я его освобождаю. Он говорил мне, что любит меня, но фактически у нас секс-онли.

(У них действительно секс-онли, как понятно дальше, причем СЗ ее низкая, мужчина женат и не относится к автору всерьез. А она начинает письмо с благодарности, что смогла “рассмотреть” М, как будто это гном, влюбленный в нее. То есть она смотрит на мужчину сверху и только поэтому сливается. Слив практически неизбежен, если вы смотрите сверху на того, у кого большая СЗ)

У нас огромная разница в ОЗ во всем, у него собственный очень успешный бизнес и любящая семья, я – одинокая женщина, менеджер среднего звена.

СЗ моя начала снижаться и, кажется, рухнула на днях.

Началось, наверное, с того, что я много говорила, что люблю его, что мне хочется, чтобы мы куда-нибудь поехали вдвоем, переночевали вместе, сначала ему это нравилось, последний месяц скорее стало напрягать, потому что он не может сорваться и со мной уехать.

(Она щипцевала его из-за короны. Опишите подробно, как именно корона заставляет человека вести себя навязчиво)

А потом – деньги. Денег мне раньше хватало, но сейчас я выплачиваю ипотеку и делаю ремонт, поэтому в тратах сильно ограничена, он покупает то, что ему хочется, не считая.

И я начала хотеть, чтобы он мне помог и чтобы он обо мне позаботился, мне самой от этого противно, но я вижу, как он тратит, а я не могу, например, на маникюр в салон сходить, точнее могу, но за счет ремонта, поэтому не хожу.

Последней каплей стало то, что я стояла и думала, не слишком ли это дорого, маленькое пирожное за 150 рублей, а он рассказывал по телефону, что купил новую машину. Я ему все и написала и про то, что хочу, чтобы он обо мне позаботился, и про пирожное с машиной.

(Чем больше она щипцевала его просьбами переночевать вместе, тем больше чувствовала себя ненужной. Но из-за короны она не видела недостаток своей значимости, поэтому ждала его шагов и вложений и злилась, что их нет)

Ответил, что он это обдумает, но он всегда знал, что это во мне есть и когда-нибудь проявится и вот проявилось. По моей просьбе уточнил, что некоторые люди все время наступают на грабли и набивают шишки или утомляют партнеров.

(Это обычный плюс, сдавшийся когда-то под ее щипцами и согласившийся на близкое общение, немного симпатизировавший ей в начале, но из-за щипцов охладевший, поэтому претензии насчет того, что он должен делиться деньгами, ее обвинения в жадности его покоробили. У него получилась пика, хотя в другой ситуации мог быть косяк. Опишите, почему пика, и в каком случае был бы косяк)

Я сама себе не нравлюсь , впрямую он меня не послал, бежать волосы-назад глупо, но и оставаться с ним, глядя, как моя СЗ катится по наклонной, тоже не хочу. Не могу собраться который день, сижу, лью слезы – жалею себя, не понимаю, где права, где нет, понимаю, что люблю его, но, раз он меня считает жадной до его денег, то как я с ним останусь, если он, вообще, захочет продолжать отношения? Помогите, пожалуйста.

(Она уже накосячила, обвинив его, но, судя по настроению, накосячит еще больше и попадет в тупик. А главное, она так и не сможет осознать, что произошло. Смотрите, как работает тупик. Человеку то кажется, что его унизили, и он злится на обидчика, увеличивая косяк. Потом ему кажется, что он обидел любящего человека, и он раскаивается и злится на себя, увеличивая слив. Злость в обе стороны закручивает узел. Так он все время углубляет свой тупик, даже если не общается с бывшим. А распутать узел и выйти из тупика можно, если разделить, где слив, а где косяк. Это не так просто, поэтому мы начинаем с элементарных ситуаций. Вот эта – элементарная. Попробуете разделить?)