«Зашкварился» – Минюст объяснил, почему Стас Васильев пополнил список иноагентов после эфира со Штефановым

В ночь на 7 апреля Министерство юстиции внесло известного российского видеоблогера и журналиста Станислава Васильева («Стаса Ай, Как Просто») в список иностранных агентов.

Как пояснил официальный представитель ведомства, ведущий телеканала «Соловьёв Live» совершил «недопустимый для сотрудника СМИ» поступок — выступил на стриме блогера Александра Штефанова*.

– Неприемлемо, что сотрудник солидного телеканала переходил на маргинальные, цензурируемые коллективным Западом веб-страницы, тем более в прямом эфире. Говоря по-русски, гражданин Васильев форменно зашкварился, поэтому он нам больше не товарищ, – заявил журналистам пресс-секретарь Минюста.

Сразу же после включения Васильева в список иноагентов, выяснилось, что он уже давно не работает на «Соловьёв Live», а все вышедшие с конца марта передачи были записаны зимой.

* внесён в реестр иностранных агентов

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