 

Блогер JerryRigEverything расцарапал и разобрал смартфон Nothing Phone 2a

07.04.2024, 9:00, Разное
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Популярный видеоблогер Зак Нельсон, более известный как JerryRigEverything, опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, посвященный проверке на прочность смартфона Nothing Phone 2а.

Этот смартфон изготовлен с использованием пластиковых задних крышек и рамок, при этом экран защищен закаленным стеклом. Лицевая часть девайса была подвергнута тесту на устойчивость к царапинам с помощью инструмента с твердостью 6 и выше по шкале Мооса. Результаты показали, что пластиковые части смартфона подвержены царапинам легче, чем стекло. Однако камеры оказались более прочными и не поцарапались при контакте с лезвием канцелярского ножа.

Блогер также провел тест на нагревание экрана от огня зажигалки, в результате которого появились временные пятна на дисплее, но затем они исчезли. Далее он попытался согнуть смартфон пополам, однако не смог этого сделать.

Кроме того, в ходе видео Нельсон провел разборку смартфона, чтобы зрители могли оценить внутреннюю компоновку деталей. Оказалось, что задняя панель скрывает пластиковые детали с имитацией шлейфов. По завершении демонтажа Нельсон успешно собрал смартфон и проверил его работоспособность.


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