 

Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?

07.04.2024, 2:31, Разное
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Кажется, весь мир помешался на «удовлетворении». Причём не на простом, а на глубоком. Неглубокое удовлетворение уже вызывает разочарование, а это путь к ссорам и бедам. Так что секрет, как удовлетворить, действительно важен.

Не то, чтобы он был совсем простым: не каждому дано. Зато не зависит от физических кондиций. Скажем так, «глубоко удовлетворить» многих может человек совсем не гигантских размеров.

Бывшим советским людям это, кстати, очень понятно. Из анекдота.

Кто самый главный половой гигант в мире?
— Советский генсек Леонид Брежнев!
— ???
— Только он способен вызвать чувство глубокого удовлетворения у 280 млн человек разом.

Но теперь у него появился достойный конкурент.

Даже «вражеская» #статистика показала, что россияне рекордно удовлетворены прошедшими выборами.

По данным иноагента «Левады» 59% опрошенных россиян полностью удовлетворены прошедшими президентскими выборами, ещё 27% — скорее удовлетворены. Это самый большой уровень удовлетворённости за последние 20 лет.

Для сравнения, на прошлых выборах полностью удовлетворённых было 38%, на позапрошлых в 2012 году – всего 27%.

Ну а секрет…

Он ведь понятен и без лишних занудных пояснений, убивающих всякий сексапил?

Так что… Вы — удовлетворены?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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