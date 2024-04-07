Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?

Кажется, весь мир помешался на «удовлетворении». Причём не на простом, а на глубоком. Неглубокое удовлетворение уже вызывает разочарование, а это путь к ссорам и бедам. Так что секрет, как удовлетворить, действительно важен.

Не то, чтобы он был совсем простым: не каждому дано. Зато не зависит от физических кондиций. Скажем так, «глубоко удовлетворить» многих может человек совсем не гигантских размеров.

Бывшим советским людям это, кстати, очень понятно. Из анекдота.

— Кто самый главный половой гигант в мире?

— Советский генсек Леонид Брежнев!

— ???

— Только он способен вызвать чувство глубокого удовлетворения у 280 млн человек разом.

Но теперь у него появился достойный конкурент.

Даже «вражеская» #статистика показала, что россияне рекордно удовлетворены прошедшими выборами.

По данным иноагента «Левады» 59% опрошенных россиян полностью удовлетворены прошедшими президентскими выборами, ещё 27% — скорее удовлетворены. Это самый большой уровень удовлетворённости за последние 20 лет.

Для сравнения, на прошлых выборах полностью удовлетворённых было 38%, на позапрошлых в 2012 году – всего 27%.

Ну а секрет…

Он ведь понятен и без лишних занудных пояснений, убивающих всякий сексапил?

Так что… Вы — удовлетворены?

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