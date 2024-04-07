Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?
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Кажется, весь мир помешался на «удовлетворении». Причём не на простом, а на глубоком. Неглубокое удовлетворение уже вызывает разочарование, а это путь к ссорам и бедам. Так что секрет, как удовлетворить, действительно важен.
Не то, чтобы он был совсем простым: не каждому дано. Зато не зависит от физических кондиций. Скажем так, «глубоко удовлетворить» многих может человек совсем не гигантских размеров.
Бывшим советским людям это, кстати, очень понятно. Из анекдота.
— Кто самый главный половой гигант в мире?
— Советский генсек Леонид Брежнев!
— ???
— Только он способен вызвать чувство глубокого удовлетворения у 280 млн человек разом.
Но теперь у него появился достойный конкурент.
Даже «вражеская» #статистика показала, что россияне рекордно удовлетворены прошедшими выборами.
По данным иноагента «Левады» 59% опрошенных россиян полностью удовлетворены прошедшими президентскими выборами, ещё 27% — скорее удовлетворены. Это самый большой уровень удовлетворённости за последние 20 лет.
Для сравнения, на прошлых выборах полностью удовлетворённых было 38%, на позапрошлых в 2012 году – всего 27%.
Ну а секрет…
Он ведь понятен и без лишних занудных пояснений, убивающих всякий сексапил?
Так что… Вы — удовлетворены?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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