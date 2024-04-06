Мнение «аналитика»: О мифе про энергопереход… Людям втридорога скормили г***но?

Зелёная энергетика растёт семимильными шагами. Европа уже к 2030 году готовится отказаться от ископаемого сырья почти полностью — по крайней мере, в электроэнергетике. Энергопереход свершившийся факт и он идёт неотвратимо

Ага. Щаз-з-з!

Смотрите, что говорит #статистика.

За 13 лет «энергоперехода» доля ископаемого топлива в структуре генерации электроэнергии в странах развитого мира снизилась на 10 процентных пунктов. То есть, инвестируя по несколько триллионов долларов в зелёную энергетику, раздавая субсидии и вводя повышенные тарифы для ВИЭ, ограничивая некоторые инвестиции в ТЭС и добычу ископаемого топлива, страны ОЭСР добились лишь того, что ежегодная скорость замещения топливной генерации возобновляемой составляет менее одного процентного пункта в год.

При сохранении таких темпов, на то, чтобы чтобы полностью отказаться от ископаемого топлива странам ОЭСР потребуется еще не менее 50 лет. И даже в этой упрощённой модели не заложен ни будущий вывод из эксплуатации АЭС в виду их старения, ни полная замена всех установленных сегодня ветропарков и солнечных электростанций через 25-30 лет из-за окончания нормативного срока их эксплуатации. При этом по мере роста доли ВИЭ в генерации она сама оказывает всё большее влияние на энергосистему и требует дополнительных затрат на регулирование энергобаланса. В том числе — на ввод дополнительных пиковых и полупиковых мощностей генерации.

Выходит, что по факту энергопереход закончился, даже не начавшись?

А кто же тогда попилил триллионные #инвестиции, оплаченные за счёт надбавок к энерготарифам и бюджетных субсидий за счёт налогоплательщиков?

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