 

Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение “Ратибора”

06.04.2024, 21:15, Разное
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Командир 1-го Штурмового Отряда ЧВК "Вагнер" небезызвестный товарищ "Ратибор" возвращается в зону СВО.
Во главе отряда из 3000 человек он будет воевать в составе "Ахмата", как это делает например группа "Аида", который также ранее воевал в составе ЧВК "Вагнер".
Можно отметить роль Апти Алаудинова, который без лишнего шума ведет работу по привлечению бойцов ЧВК "Вагнер" в зону СВО.

О "Ратиборе" достаточно сказать, что он руководил непосредственным освобождением "Пальмиры" и устанавливал победный флаг в Артемовске

Источник: Colonel Cassad


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