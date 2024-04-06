Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение “Ратибора”

Командир 1-го Штурмового Отряда ЧВК "Вагнер" небезызвестный товарищ "Ратибор" возвращается в зону СВО.

Во главе отряда из 3000 человек он будет воевать в составе "Ахмата", как это делает например группа "Аида", который также ранее воевал в составе ЧВК "Вагнер".

Можно отметить роль Апти Алаудинова, который без лишнего шума ведет работу по привлечению бойцов ЧВК "Вагнер" в зону СВО.

О "Ратиборе" достаточно сказать, что он руководил непосредственным освобождением "Пальмиры" и устанавливал победный флаг в Артемовске

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