The Information: глава OpenAI и Джони Айв создают персональное ИИ-устройство

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер продуктов Apple Джони Айв совместно занялись разработкой передового персонального устройства, основанного на технологии искусственного интеллекта. По данным The Information, проект находится на этапе привлечения финансирования, и хотя детали пока остаются не оглашенными, известно, что предлагаемое устройство будет иметь значительные отличия от традиционных смартфонов.

Вероятно, новое устройство будет иметь сходство с Humane AI Pin, в который ранее инвестировал глава OpenAI. Это девайс со встроенным искусственным интеллектом и задуманный, как замена традиционным смартфонам.

Сведения о сотрудничестве Айва и Альтмана появились осенью прошлого года и, как утверждается, переговоры уже идут, хотя находятся на ранней стадии. По последним данным, стартап, созданный ими и пока не имеющий официального названия, активно ищет инвестиции у крупных венчурных капиталистов.

Джони Айв стремится привлечь до $1 млрд, среди потенциальных инвесторов упоминаются компании, такие как SoftBank, фонд Thrive Capital, который поддерживает OpenAI, а также Лорен Пауэлл, вдова Стива Джобса.