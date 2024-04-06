 

Владимир Мединский доказал, что в России никогда не было крепостного права

06.04.2024, 19:33, Разное
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Глава Российского Военно-исторического общества Владимир Мединский представил в Российской государственной библиотеке новый том своей монографии «Мифы о России».

На основании архивных фондов и неопубликованных документов доктору исторических наук удалось доказать, что крепостного права в Российской империи никогда не было, а миф о его существовании создали спецслужбы Великобритании в середине XIX века.

«История про так называемое «рабство русских крестьян» – англо-саксонская фальшивка, придуманная для очернения нашей страны. Почти 200 лет назад британцы и примкнувшие к ним народы начали пропагандистскую кампанию против России, в рамках которой и был создан этот миф», – сказал Мединский. 

В ближайшее время в школьную программу будут внесены изменения — к началу нового учебного года планируется подготовить обновлённый учебник по истории, который будет «очищен от русофобских вымыслов». 

Тираж нового тома «Мифов о России» составил 100 тысяч экземпляров. Как сообщил глава Российского союза книготорговцев, монография пользуется большим спросом — в Московском доме книги выстроились очереди из жалеющих приобрести монографию. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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