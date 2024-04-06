Мнение: Список лучших друзей США, Болгария переходит на Шенген и сокращения в Стеллантис

1. Быть другом США намного хуже, чем быть врагом США. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):



Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для улучшения отношений с Вашингтоном Москве следовало бы изменить свое поведение.

Я, конечно, дико извиняюсь, но вот список незападных стран, чьё поведение устраивает г. Вашингтон в наибольшей степени, стабильно и десятилетиями:

А) Япония

Б) Южная Корея

В) Тайвань (который не страна, но как бы страна, всё сложно)

Г) Украина

Д) Латвия

Е) Литва

Ё) Эстония

Ж) Болгария

З) Молдавия

У них множество различий, но есть кое-что общее. Они ВСЕ — в списке мировых чемпионов по депопуляции. Различается только тактика этой депопуляции: если японцы и южнокорейцы просто не размножаются (им некогда и не на что, они работают), то остальные не размножаются и разбегаются. А в одном особенно несчастном случае ещё и убиваются об Россию.

По странному стечению обстоятельств этот особенно несчастный случай г. Вашингтон сейчас хвалит больше всех.

2. Болгария когда-то была любимым направлением для советских туристов. Советский турист с гораздо большей радостью съездил бы в Австрию или хотя бы в ГДР, но попасть туда обычному человеку было слишком уж тяжело. А вот Болгария была верхом реально достижимого, почти 16-я республика СССР. Достаточно было собрать стопку документов, потратиться на путёвку и пройти несколько унизительных собеседований в комиссиях коммунистов. Завернуть на собеседованиях всё равно могли, но всё же жителям Ленинграда съездить раз в жизни в Болгарию — без семьи, разумеется — было вполне реально.

Уровень жизни в Болгарии был значительно выше, чем в РСФСР, так как социализм накрыл её экономику только в 1946 году, и так как к нерусским странам и республикам коммунисты относились значительно мягче, чем к русским. Выражалось это, в частности, в наполненности магазинов — главном объекте интереса советских туристов. Вместе с тем, Болгария оставалась одной из самых бедных стран региона — разница между Болгарией и, например, Польшей или Чехословакией была существенной.

Эти два фактора — относительная доступность для туристов из СССР и относительная бедность — породили пословицу: «курица — не птица, Болгария — не заграница».

После распада СССР наши симпатии к Болгарии, корнями уходящие ещё в имперские времена никуда не делись: в нулевые годы я лично был в Болгарии на отдыхе и остался весьма доволен поездкой. Теперь, однако, Болгария вместе с соседней Румынией собираются войти в Шенген. Турпоток из России, и без того прореженный антироссийскими санкциями и участием Болгарии в прокси-войне НАТО против нас, может теперь сократиться ещё сильнее (ссылка):



С 1 апреля Бухарест и София частично войдут в Шенгенскую зону и начнут выдавать краткосрочные визы, которые позволят находиться на территории всех государств-членов Шенгена. Пляжи Болгарии всегда буквально лопались от российских туристов, наслаждавшихся грязелечением, золотистым мелким песком и дешевой вкусной едой…

Туроператоры отмечают, что спрос на туры в Болгарию в последнее время был относительно невысоким, ну а теперь с появлением новых визовых препон, едва ли стоит ожидать всплеска интереса. Более ожидаемо, что отечественные путешественники предпочтут ей Турцию, чтобы избежать проблем с оформлением въездных документов.

Как пояснили в агентстве Go Travel, стоимость туров в Болгарию скорее всего будет совпадать с ценами на путевки в Черногорию и стоить от 200 тысяч рублей, к этому стоит прибавить стоимость визы в размере 35 евро (3,5 тысячи рублей). Можно поехать самостоятельно, билет из Москвы в Софию или Варну и обратно на одного стоит от 55 тысяч рублей.

Действительно, когда у вас есть выбор между поездкой во вражескую Болгарию за 200 тысяч рублей, либо поездкой в нейтральную Турцию, которая обойдётся в 2-4 раза дешевле, выбор очевиден.

3. У крупного европейско-американского автоконцерна Стеллантис проблемы из-за участия Европы в прокси-войне против России. Производителю приходится увольнять сотрудников (ссылка):

Европейский автомобильный концерн Stellantis решил провести массовое сокращение персонала. Об этом со ссылкой на представителей профсоюза FIOM-CGIL сообщает MarketWatch.

Автоконцерн Stellantis был создан в начале 2021 года после слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Компания производит автомобили Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.

Производитель разослал 3,6 тысячи сотрудникам заводов в Италии письма с предложениями добровольно расторгнуть рабочие контракты. Уволиться предложили персоналу заводов в Мельфи, Помильяно Д’Арко, Мирафиори и Термоли. Еще 400 человек планируют сократить в США.

Обратите внимание: на предприятиях в США собираются уволить на порядок меньше народу, чем в Италии. Причина очевидна — без дешёвых энергоресурсов производить автомобили слишком тяжело.