Мнение: Рекорд производства сыра, Россия в топ-5 по росту среди G-20 и 20 миллиардов на транзисторы

1. Живительные санкции наглядно, на примере сыра. До 2014 года производство сыра в России стагнировало, у нас считалось нормальным решать проблему поставок этого деликатеса исключительно импортом. После 2014 года, когда оскорблённые в лучших чувствах страны Запада начали вводить против нас санкции, а мы в ответ начали вводить отдельные контрсанкции против ввоза некоторых продуктов питания, производство сыра в стране выросло более чем в два раза, до миллиона с лишним тонн в год. Блогер Genby приводит соответствующий график (ссылка).

На душу населения потребление сыра у нас выросло до более чем 8 килограммов в год. И это не предел, цитирую Genby из того же поста:

…если производство сыра и сырных продуктов достигнет 1,5 млн тонн, то вместе с импортом и творогом Российское потребление сыра обгонит многие страны ЕС и возможно даже США. Россия становится сырной страной. А советские 4 кг сыра в год (с творогом), будут вспоминаться, как страшный сон.

А помните синие буквы в советском сыре? Сам сыр я тогда не очень любил — прежде всего потому, что в комплекте с булкой и маслом его вкус плохо раскрывался — но синие буквы производили на меня большое впечатление, не знаю уж, почему. Эх, были времена…

2. Россия по итогам прошлого года оказалась в пятёрке самых быстрорастущих экономик Ж20. И обратите внимание, какие страны демонстрируют такой же убедительный экономический рост (ссылка):



Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.

Российская экономика выросла на 3,6 процента, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2 процентов.

Сильнее всего выросла экономика Индии — темпы ускорились с 7,2 до 7,3 процента. Далее идет Китай с ростом на 5,2 процента после трех процентов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м. Темпы роста экономики Турции в прошлом году замедлились с 5,5 до 4,5 процента.

Кроме России, Китая и Индии темпы роста ВВП среди государств “Большой двадцатки” ускорились еще у США — до 2,5 процента с 1,9 процента годом ранее, а также у Японии — до 1,9 процента с одного процента.

В остальных же странах он замедлился, сильнее всего — среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1 процента, в Италии — вчетверо, до 0,9 процента, во Франции и Канаде — втрое, до 0,9 процента и 1,1 процента соответственно.

Как видите, у друзей России дела идут хорошо, тогда как у друзей США всё печально.

3. Потоком льются бодрые новости о развитии нашей электронной промышленности (ссылка):

ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния, выяснил «Коммерсант».

Проект называется «Кубик». Сроки начала производства не уточняются. В «Элементе» рассчитывают к 2030 г. вывести его на проектную мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния и обеспечить до 60% спроса в России.

«До недавнего времени потребности российского рынка в таких компонентах более чем на 90% закрывались за счет иностранных производителей», — сказали в ГК.

Компоненты используются в том числе в бытовой технике, телекоммуникационном и транспортном оборудовании, управляющих блоках атомных реакторов.

ГК «Элемент» — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г.

Знакомый с планами «Элемента» собеседник издания сообщил, что группа вложит в новое производство около 20 млрд руб.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского планируемые инвестиции, составляющие около $200 млн, «считаются крупным вложением даже на уровне мировых лидеров в производстве силовых компонентов».

«Весь российский рынок силовых полупроводниковых приборов составляет около $90 млн (8,3 млрд руб.), а его потенциал — примерно $250 млн (23 млрд руб.) при условии, что 100% рынка займут российские преобразователи электроэнергии», — уточнил он.

Такие новости я люблю больше всего. Любое электронное устройство — это тысячи радиодеталей, плат, креплений, жидкостей, пружин, винтов и прочих компонентов. Чем большая часть этого богатства производится внутри России, тем выгоднее получается собирать конечные устройства тоже у нас.