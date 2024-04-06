Рупор кремлевской пропаганды: Медведев обвинил Францию в причастности к теракту в “Крокусе”

Медведев обвинил Францию в причастности к теракту в "Крокусе"

О соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в «Крокус Сити Холле»

Как известно, в уголовном праве принято выделять соучастие в совершении преступления, когда несколько лиц умышленно участвуют в нем. Разберём, кто стал соучастником этого тягчайшего преступного акта.

1. Исполнители. С ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/«Вилаят Хорасан»* (запрещённая в России террористическая организация), эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру. Ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье.

2. Организаторы. С ними несколько сложнее, для чего и была разработана легенда об ответственности ИГ, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, своё получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наёмных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица нацистской «Украины». Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности.

3. Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже всё понятно, и они ответят. Гораздо интереснее иные пособники, или международные спонсоры террористов. А тут, увы, ситуация такова – к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО. Они разные. Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. Именно поэтому любитель устриц с шампанским так обгадился, что вынужден был сам и через своих подчинённых публично отрицать вовлечённость Франции в теракт. Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России.

(с) Медведев

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