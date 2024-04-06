 

Москва к 2025 году запустит собственную валюту – московский рубль (RUM)

06.04.2024, 17:33, Разное
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Уже в 2025 году российская столица будет иметь собственную валюту – московский рубль.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что сегодня была достигнута предварительная договорённость о её включении в международный стандарт ISO-4217 с кодом RUM (Moscow Rouble).

Газета «Коммерсант» писала о проработке такой идеи ещё с конца 2021 года. Официально в правительстве Москвы не раскрывают, как именно появился этот проект, но называют его цели – новая валюта позволит «в рамках оправданной необходимости» дистанцировать экономику столицы от российской, пострадавшей в результате западных санкций, и вкупе с другими мерами гарантирует жителям мегаполиса сохранение набранных темпов развития.

– То, что жители Москвы не должны ощущить никаких существенных «откатов» по качеству жизни в сравнении с периодом до 2022 года – это подразумевалось само собой. Но мэр Сергей Собянин поставил задачу ещё и сохранить и преумножить имеющиеся темпы роста городской экономики даже в имеющихся условиях. В 2024 году горожане не должны себя чувствовать так, будто они зависли в 2022-м, а в 2030 году у нас должны быть выполнены все задачи долгосрочного развития с опережающими темпами. Введение городской валюты – один из необходимых этапов этой работы, – рассказали в экономическом блоке правительства Москвы.

Согласно договорённостям с Международным валютным фондом, функционирование московского рубля не потребует создания нового регулятора – Банк России признан «достаточно независимым» органом, чтобы взять на себя эту функцию. В то же время валюта в первые 3 года будет функционировать с рядом ограничений.

– Есть ряд объективных лимитов и требований, которые сводятся к тому, чтобы московский рубль нельзя было задействовать для прямого обхода санкционных режимов США и Евросоюза. Это будет обсуждаться дополнительно, но большой проблемы в этом нет, если учитывать функциональное назначение нового рубля, – поясняет источник газеты «Ведомости».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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