 

GSMArena: в Android-смартфонах появилась встроенная функция «пробива» номера

06.04.2024, 17:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Функция “Lookup” появилась во встроенном приложении “Телефон Google” для смартфонов на платформе Android. Она предлагает пользователям удобный способ идентификации неизвестных номеров прямо из истории вызовов.

На данный момент доступ к этой функции имеют только некоторые пользователи бета-версии приложения “Телефон Google” под номером 127.0.620688474. “Lookup” предоставляет возможность быстрого поиска информации в Google о неопознанных номерах всего одним нажатием кнопки.

Данная функция доступна лишь после завершения звонка, его сброса или пропуска и недоступна во время вызова. Её полезность пока остается под вопросом, так как обычный поиск номера в Google не всегда дает быстрый ответ о владельце номера или оказываемых им услугах.

Необходимо отметить, что в приложении “Телефон Google” также присутствует встроенная база с мошенническими и рекламными номерами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Нутрициолог назвал самые полезные сорта сыра

06.04 / Мнение: 400 обществ инвалидов!

06.04 / В Минске установили памятную доску в честь Ли Харви Освальда

06.04 / Мнение «аналитика»: О бедах нефтедобывающей державы… Удары сработали?

06.04 / Samsung винит в сбое экранов Galaxy S23 компанию Google

06.04 / Tom’s Hardware: ноутбуки MacBook не умеют удалять файлы при заполненной памяти

06.04 / Геометрическая элегантность, голографические оттенки и цветочная фантазия: десять эффектных графических образов подводки для глаз

06.04 / Красота – в простоте: как и с чем модно сочетать базовую белую футболку этой весной

06.04 / Все важнее брака и любви: Александра и еще два имени, привлекающие одиночество

06.04 / Уменьшает жирный блеск и пигментацию: делаем сами сыворотку-лосьон из лепестков розы и цедры лимона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика