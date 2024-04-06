GSMArena: в Android-смартфонах появилась встроенная функция «пробива» номера

Функция “Lookup” появилась во встроенном приложении “Телефон Google” для смартфонов на платформе Android. Она предлагает пользователям удобный способ идентификации неизвестных номеров прямо из истории вызовов.

На данный момент доступ к этой функции имеют только некоторые пользователи бета-версии приложения “Телефон Google” под номером 127.0.620688474. “Lookup” предоставляет возможность быстрого поиска информации в Google о неопознанных номерах всего одним нажатием кнопки.

Данная функция доступна лишь после завершения звонка, его сброса или пропуска и недоступна во время вызова. Её полезность пока остается под вопросом, так как обычный поиск номера в Google не всегда дает быстрый ответ о владельце номера или оказываемых им услугах.

Необходимо отметить, что в приложении “Телефон Google” также присутствует встроенная база с мошенническими и рекламными номерами.