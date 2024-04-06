GSMArena: в Android-смартфонах появилась встроенная функция «пробива» номера
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Функция “Lookup” появилась во встроенном приложении “Телефон Google” для смартфонов на платформе Android. Она предлагает пользователям удобный способ идентификации неизвестных номеров прямо из истории вызовов.
На данный момент доступ к этой функции имеют только некоторые пользователи бета-версии приложения “Телефон Google” под номером 127.0.620688474. “Lookup” предоставляет возможность быстрого поиска информации в Google о неопознанных номерах всего одним нажатием кнопки.
Данная функция доступна лишь после завершения звонка, его сброса или пропуска и недоступна во время вызова. Её полезность пока остается под вопросом, так как обычный поиск номера в Google не всегда дает быстрый ответ о владельце номера или оказываемых им услугах.
Необходимо отметить, что в приложении “Телефон Google” также присутствует встроенная база с мошенническими и рекламными номерами.
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