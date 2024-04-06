Нутрициолог назвал самые полезные сорта сыра

Эксперты поделились мнением о роли сыра в рационе и его влиянии на здоровье. Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует рассматривать этот молочный продукт как десерт и выбирать нежирные сорта из-за его калорийности и высокого содержания скрытой соли. Сыр, такой как пармезан, следует употреблять с умеренностью из-за его высокого содержания конечных продуктов гликирования.

По мнению специалистов, сыр представляет не только источник питательных веществ, но и удовольствие от вкуса. Поэтому употребление его кусками не рекомендуется. Однако его ломтик за завтраком может быть полезным для организма в качестве источника белка.

Нутрициолог Игорь Строков выделила полезные и вредные характеристики различных видов сыра. Например, белые, такие как рикотта или адыгейский, считаются более полезными из-за их низкого содержания жира, высокого содержания белка, кальция, а также пробиотиков и витаминов.

С другой стороны, процессированные сыры, такие как плавленый или выдержанный, менее предпочтительны из-за высокого содержания в них жира и калорий, дополнительных добавок и соли, а также низкого содержания полезных питательных веществ.

В целом, при выборе сыра рекомендуется отдавать предпочтение натуральным видам с низким содержанием жира и соли, богатым белком, кальцием и другими питательными веществами.