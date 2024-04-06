Мнение «аналитика»: О бедах нефтедобывающей державы… Удары сработали?

Это, конечно, пытаются скрывать нынешние власти. Мол, ни к чему сейчас народ будоражить и пугать ростом цен на бензин. Но шила в мешке не утаишь.

Нефтедобыча пошла вниз после нескольких крупных ударов по нефтяным мощностям. Это чётко зафиксировала #статистика, хоть её и прячут где-то в примечаниях к отчётам. В общем, ничто не проходит бесследно…

Добыча нефти… грохнулась в самом крупном темпе с ковидного 2020-го. На 6% всего за месяц.

Не в России, в #США.

Согласно поступившей информации, добыча нефти и конденсата в Штатах значительно сократилась в январе. В сравнении с рекордной добычей декабря (13,3 млн баррелей в сутки) падение составило 6%. Однако в отличие от информации о новых производственных рекордах в американской нефтяной промышленности, о существенном падении добычи вы не узнаете из каждого утюга. Bloomberg на эту тему нем, как рыба об лёд, а Минэнерго США прячет этот график в далёких углах среди множества других статистических отчетов.

Причина этой нежданной просадки нефтедобычи – мощные «удары» непогоды. А точнее, снежные штормы, накрывшие разом несколько штатов. Основная проблема с ними не столько ветер и снежные заносы, сколько резкое снижение окружающей температуры. Оно приводит к тому, что вода, идущая вместе с попутным газом, замерзает в трубах и компрессорах. Кроме того, снежный шторм обычно вызывает перебои с энергоснабжением: компрессоры и установки останавливаются в момент пикового спроса на электроэнергию. Ну как тут не передать пламенного привета ветрякам и панелям!

В целом, приход снежных штормов — уже традиционное событие для американской нефтедобывающей отрасли зимой. Однако она так и не смогла к природным катаклизмам адаптироваться, вопреки мифам о гибкости рынка. И как тут не передать пламенного привета перераспределению инвестиций компаний-мейджоров из нефтедобычи в пользу ВИЭ. А теперь это будет ещё долго влиять на всю годовую статистику.

Добыча нефти в январе 2024 года оказалась ниже уровня января 2023 года. При этом быстрого восстановления производства в феврале и марте не произошло (иначе утюг бы непременно сообщил об этом). А на вторую половину этого года уже и Минэнерго США прогнозировало спад добычи.

Мировые #цены на нефть моментально отреагировали и поползли вверх. Эксперты пророчат возврат к трёхзначным их уровням. А #Россия получает возможность неспешно ремонтировать свои НПЗ.

Но самое интересное, что «страна-бензоколонка» умеет добывать #нефть и газ даже за Полярным кругом, где отсутствие «снежного шторма» – это два-три месяца в году. А высокотехнологичная сверхдержава — проваливается каждый год. Несмотря на все супер-пупер Halliburton’ы…

Ох, не ту страну назвали «гондурасом»?

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