Samsung винит в сбое экранов Galaxy S23 компанию Google

В начале апреля пользователи смартфонов Samsung обнаружили множество неполадок после обновления до One UI 6.1. По данным портала 9to5Google, южнокорейский производитель обвинил в них Google.

После выпуска One UI 6.1 для устройств Galaxy S23 пользователи столкнулись с неисправностями на сенсорных экранах. Проблемы варьировались от полного отказа экрана до ухудшения чувствительности к касаниям. Проведенное исследование Samsung показало, что причиной неисправностей является ошибка в приложении Google Discover Feed.

В настоящее время Samsung совместно с Google активно работают над исправлением этого бага. Для временного решения пользователю предлагается сбросить кеш приложения Google в настройках. Однако, если экран отказал, выполнить это действие будет невозможно. Есть возможность сделать это, подключив к смартфону компьютерную мышь через USB.

Обновление до One UI 6.1 также вызвало замедление быстрой зарядки с 45 до 15 Вт, чрезмерный нагрев смартфонов и пропажу сканера отпечатка пальцев с экрана блокировки.