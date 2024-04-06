Tom’s Hardware: ноутбуки MacBook не умеют удалять файлы при заполненной памяти

Американский журналист Гленн Флейшман столкнулся с необычной проблемой на своем ноутбуке MacBook Pro, оснащенном чипом M2, которая мешала ему освободить память устройства. Соответствующий инцидент был описан на портале Tom’s Hardware.

Его ребенок пытался установить игру на свой ноутбук, но столкнулся с проблемой заполненного SSD объемом 1 ТБ. Даже опытному эксперту не удалось освободить место. Система отказывалась выполнять стандартные операции по очистке, такие как удаление файлов из корзины, утверждая, что свободного пространства недостаточно.

Попытки решения проблемы через командную строку и специальное ПО не увенчались успехом, что вынудило к кардинальным мерам – сбросу устройства до заводских настроек. Последующие попытки восстановления данных из резервных копий Apple Time Machine не принесли ожидаемых результатов.

Флейшман рассказал, что мог бы попробовать и другие способы, но после потраченного на решение проблемы целого дня у него не осталось на это желания.