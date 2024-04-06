Все важнее брака и любви: Александра и еще два имени, привлекающие одиночество

Имя, данное человеку при рождении, определяет его судьбу и наделяет определенными чертами характера. Поэтому родителям после появления ребенка на свет нужно быть очень внимательными. Рекомендуем предварительно ознакомиться с характеристикой имени, узнать, какие особенности личности оно способно привнести и только после этого называть малыша. Предлагаем узнать три женских имени, которые привлекают одиночество.

Александра

Очень красивое звучное имя со значением «победительница». Но, как и многие имена, произошедшие от мужских корней, оно наделяет свою обладательницу чертами личности представителей сильного пола. Александра – сильная волевая женщина, которая хочет ни в чем не уступать мужчинам. Она готова к жизненным испытаниям, не пасует перед трудностями.

Но при всех положительных качествах, которые помогут девушке многого добиться в жизни, следует отметить недостаток. Александра практически лишена женственности и не стремится к созданию семейного уюта со второй половиной. Она будет контролировать каждый шаг своего избранника, не позволяя ему стать достаточно мужественным.

Вера

Личность, безусловно, незаурядная. Сильная, волевая, идущая к своей цели, Вера сосредоточена на ее достижении. Часто обладательницы этого имени хорошо выглядят, ухожены, следят за собой, предпочитая дорогую одежду и качественную косметику. Но делают это все исключительно для себя, нисколько не интересуясь созданием семьи.

Карьера, финансовое благополучие, возможность окружить себя красивыми дорогими вещами для Веры намного ценнее, чем муж и дети. Поэтому она готова принести в жертву свое личное счастье в пользу материальных благ. В итоге многие обладательницы красивого имени остаются одинокими.

Тамара

Еще одно красивое редкое имя, которое наделяет свою обладательницу сложным характером. Тамары очень интересны в общении, у них всегда много друзей и широкий круг знакомых.

Но вот романтическая сфера – не самая сильная их черта. Эти женщины не готовы посвящать себя браку и семье, у них постоянно находятся занятия более интересные.

Даже искренне влюбленная, Тамара не готова идти на компромиссы. Она очень требовательна, будет изводить супруга необоснованной ревностью, поэтому нередко отношения обречены.

Таковы три имени, способные привлекать одиночество. Однако нужно помнить, что значение имени важно, но намного важнее те жизненные установки, которые привили родители. Поэтому, если имя из списка вам нравится – можете его использовать. Главное – прививайте дочери верные ценности, учите ее оставаться женственной. И тогда одиночество ей не будет грозить.