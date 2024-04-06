Уменьшает жирный блеск и пигментацию: делаем сами сыворотку-лосьон из лепестков розы и цедры лимона
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Лепестки роз и лимонная цедра содержат много полезных питательных веществ, которые помогают освежить и осветлить кожу. Из этих ингредиентов можно приготовить собственную сыворотку-лосьон для питания кожи.
Свойства лепестков роз
Они уменьшают жирный блеск, а цедра лимона осветляет кожу, они прекрасно работают в средствах по уходу за кожей.
Лепестки роз особенно полезны для жирной кожи, так как способны контролировать уровень кожного сала. Благодаря очищающим свойствам они также помогают очистить поры и предотвратить появление прыщей.
Кроме того, розовые лепестки способны выравнивать тон кожи и делать менее заметными темные пятна и веснушки. Они помогают коже стать более гладкой и сияющей.
Как сделать сыворотку из лепестков роз для ухода за кожей
Что потребуется для приготовления:
две большие ложки масла жожоба; одну-две большие ложки арганового масла. две большие ложки масла виноградных косточек. одну-две большие ложки сушеных розовых лепестков.
Порядок приготовления:
1. Высушить розы и положить их в маленькую бутылку.
2. Добавьте масло жожоба, аргановое масло и масло виноградных косточек в бутылку-капельницу и плотно закрыть ее.
3. Хорошо встряхнуть емкость и на одну-две недели поставить в такое место, где на нее будут попадать прямые солнечные лучи в течение светлого времени суток. Дать смеси хорошо настояться, а затем использовать ее перед сном в качестве сыворотки для лица.
Как правильно использовать сыворотку из лепестков роз
Нужно капнуть на ладонь две-три капли сыворотки для лица. Затем потереть ладони, чтобы согреть средство.
После этого аккуратно нанести смесь на предварительно очищенное лицо и дать ей полностью впитаться, слегка втирая в кожу. Далее продолжать свой обычный уход.
Полезные свойства лимонной цедры
Кожура лимона обладает большим количество преимуществ при использовании в косметологии. В частности, она обладает следующими действиями:
Антиоксидантным. Благодаря высокому содержанию витамина С цедра лимона помогает бороться со свободными радикалами – главными виновниками преждевременного старения кожи. Осветляющим. Лимонная кожура помогает сделать кожу гладкой и сияющей, а веснушки и темные пятна менее заметными. Уменьшает пигментацию кожи. Цедра лимона помогает бороться с проблемой пигментации кожи, делая кожу более светлой Увлажняющим и омолаживающим. Кожура лимона содержит множество необходимых организму витаминов и ферментов, которые помогают увлажнять кожу, предотвращать появление морщин и повышать сопротивляемость кожи.
Как сделать сыворотку для кожи из кожуры лимона и розовой воды
Что потребуется для приготовления сыворотки-лосьона:
одна горсть сушеной лимонной цедры. один стакан розовой воды. несколько капель эфирных масел (лучше всего использовать масла жасмина и розы).
Порядок приготовления сыворотки-лосьона:
1. Подготовить сухую чистую бутылку и налить в нее розовую воду.
2. Затем засыпать в нее горсть сушеной лимонной цедры, закрыть крышкой и дать настояться в течение ночи. На следующее утро настой процедить и добавить несколько капель эфирного масла.
3. Перелить готовый настой в бутылку с распылителем и использовать по назначению.
Как правильно применять сыворотку-лосьон из кожуры лимона
Этот настой рекомендуется использовать ежедневно в качестве спрея для лица. Его можно хранить в холодильнике в течение примерно одной недели. Также можно заморозить настой в формочках для льда. Затем протирать лицо кубиками льда ежедневно один раз в день.
Благодаря таким простым ингредиентам, как лимонная цедра и розовые лепестки, можно обеспечить свой коже достойный уход, сохранить ее свежей и сияющей на долгие годы. Делаем сами эффективное средство и наслаждаемся результатом.
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