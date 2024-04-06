Уменьшает жирный блеск и пигментацию: делаем сами сыворотку-лосьон из лепестков розы и цедры лимона

Лепестки роз и лимонная цедра содержат много полезных питательных веществ, которые помогают освежить и осветлить кожу. Из этих ингредиентов можно приготовить собственную сыворотку-лосьон для питания кожи.

Свойства лепестков роз

Они уменьшают жирный блеск, а цедра лимона осветляет кожу, они прекрасно работают в средствах по уходу за кожей.

Лепестки роз особенно полезны для жирной кожи, так как способны контролировать уровень кожного сала. Благодаря очищающим свойствам они также помогают очистить поры и предотвратить появление прыщей.

Кроме того, розовые лепестки способны выравнивать тон кожи и делать менее заметными темные пятна и веснушки. Они помогают коже стать более гладкой и сияющей.

Как сделать сыворотку из лепестков роз для ухода за кожей

Что потребуется для приготовления:

две большие ложки масла жожоба; одну-две большие ложки арганового масла. две большие ложки масла виноградных косточек. одну-две большие ложки сушеных розовых лепестков.

Порядок приготовления:

1. Высушить розы и положить их в маленькую бутылку.

2. Добавьте масло жожоба, аргановое масло и масло виноградных косточек в бутылку-капельницу и плотно закрыть ее.

3. Хорошо встряхнуть емкость и на одну-две недели поставить в такое место, где на нее будут попадать прямые солнечные лучи в течение светлого времени суток. Дать смеси хорошо настояться, а затем использовать ее перед сном в качестве сыворотки для лица.

Как правильно использовать сыворотку из лепестков роз

Нужно капнуть на ладонь две-три капли сыворотки для лица. Затем потереть ладони, чтобы согреть средство.

После этого аккуратно нанести смесь на предварительно очищенное лицо и дать ей полностью впитаться, слегка втирая в кожу. Далее продолжать свой обычный уход.

Полезные свойства лимонной цедры

Кожура лимона обладает большим количество преимуществ при использовании в косметологии. В частности, она обладает следующими действиями:

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Как сделать сыворотку для кожи из кожуры лимона и розовой воды

Что потребуется для приготовления сыворотки-лосьона:

одна горсть сушеной лимонной цедры. один стакан розовой воды. несколько капель эфирных масел (лучше всего использовать масла жасмина и розы).

Порядок приготовления сыворотки-лосьона:

1. Подготовить сухую чистую бутылку и налить в нее розовую воду.

2. Затем засыпать в нее горсть сушеной лимонной цедры, закрыть крышкой и дать настояться в течение ночи. На следующее утро настой процедить и добавить несколько капель эфирного масла.

3. Перелить готовый настой в бутылку с распылителем и использовать по назначению.

Как правильно применять сыворотку-лосьон из кожуры лимона

Этот настой рекомендуется использовать ежедневно в качестве спрея для лица. Его можно хранить в холодильнике в течение примерно одной недели. Также можно заморозить настой в формочках для льда. Затем протирать лицо кубиками льда ежедневно один раз в день.

Благодаря таким простым ингредиентам, как лимонная цедра и розовые лепестки, можно обеспечить свой коже достойный уход, сохранить ее свежей и сияющей на долгие годы. Делаем сами эффективное средство и наслаждаемся результатом.