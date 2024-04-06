Очень маленькое черное и минималистичное макси: трендовые женские платья на весну и лето

Весна уже вступила в свои права, дни становятся все длиннее, солнышко светит все ярче. И все чаще модницы задумываются о том, в чем они будут щеголять жарким летом. В связи с этим возникает вопрос: какие легкие платья являются главными героями тенденций сезона весна-лето 2024? Гуру моды указывают на наиболее актуальные фасоны.

Очень маленькое черное платье

Мы никогда не устанем от маленького черного платья, которое, безусловно, является одним из тех предметов гардероба, которые всегда в моде, независимо от сезона. Весной и летом тенденция будет заключаться в том, чтобы носить это платье, оставляя ноги максимально открытыми. При этом крой будет строго минималистичным, что дает большую свободу в выборе обуви и аксессуаров.

Цветочный рисунок

В этом сезоне речь идет вовсе не о классических цветочных узорах. На модных показах известных брендов, посвященных новому сезону, были продемонстрированы платья, представляющие собой настоящие произведения искусства. Речь идет о крупных трехмерных цветочных аппликациях, сразу же привлекающих внимание. Некоторые из них отличаются гиперреалистичностью.

Минималистичное макси (главное фото)

Практичным и важным элементом в гардеробе на весну и лето, безусловно, является минималистское длинное платье без рукавов с приталенным силуэтом и гладкими и фасонными тканями, но только в некоторых местах. Среди модных вырезов мы обнаруживаем как чувственный вырез на шее, так и классический высокий воротник. Другими актуальными деталями являются боковые разрезы с тонкой шнуровкой, открытая спина. Что касается цветов, то в тренде находятся белый и черный.

Платье с бахромой

В последних коллекциях бахрома возвращается в моду, но уже в новом виде, она становится более элегантной и современной. Актуальность этой декоративной детали сегодня просто зашкаливает. Особенно для тех женщин, которые ищут альтернативные варианты для особых случаев. Особенно эффектно бахрома смотрится в белом и черном цветах. При этом платья могут быть как максимальной длины, так и средней.

А бахрома — тонкой, многослойной или состоящей из плотных длинных широких полос. На снимках мы видим оба варианта. Первый представляет собой нарядное вечернее платье А-силуэта без рукавов. А второй — облегающее платье-миди с длинным рукавом и высоким воротником, подходящее для повседневных выходов.

Белое мини-платье

Помимо маленького черного платья, дизайнеры предлагают носить в этом сезоне и белые мини-платья. При этом их фасоны могут быть весьма разнообразными. Например, вы можете выбрать как свободный А-силуэт, так и прилегающий. Ткань может быть и гладкой, и фактурной. Крой может быть простым или фантазийным. Приветствуются драпировки и аппликации.

Драпированное платье, мягкое и асимметричное

В последнее время на подиумах также просматривается движение в сторону классики. На показах мировых брендов можно увидеть платья, вызывающие ассоциации с одеждой Древней Греции. Это драпированное платье отражает идею классической элегантности и вневременного стиля. Оно характеризуется складками и изысканным силуэтом, который подчеркивает правильные пропорции. На самом деле, движение ткани создает особый эффект, который подчеркивает талию и формы в целом.

Прозрачное длинное платье

Прозрачные платья стали входить в моду еще осенью прошлого года, но в этом сезоне они станут одним из самых модных и чувственных предметов гардероба. Сочетать их можно с боди, с нижним бельем, которые остаются на виду.

Элегантная пышность, свобода и структурированность

Неожиданной тенденцией весенне-летнего сезона, безусловно, являются элегантные платья, характеризующиеся структурированным и преувеличенно широким силуэтом, начиная с бедер. В верхней части они облегающие. В таких платьях используется жесткая и текстурированная ткань. Если вы предпочитаете модели минимального покроя, выберите атласное платье в стиле ампир с квадратным вырезом и широкими бретелями; юбка остается мягкой с легкими плиссировками.