Пентагон: США поддерживают связь с РФ о противоспутниковых средствах

Соединенные Штаты внимательно наблюдают за якобы развивающимся противоспутниковым проектом России. Представитель Пентагона отметил, что США согласовывают свои действия с союзниками и поддерживают контакт с Москвой.

«Мы продолжаем следить за развитием вызывающих беспокойство российских противоспутниковых средств. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие», – цитируют слова представителя Пентагона РИА Новости.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщал, что Соединенные Штаты готовят ответ на предполагаемое развитие противоспутникового оружия РФ в космосе.

Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве, уже отвергал информацию о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе, называя её ложной и абсурдной, и обвинял Запад в информационной атаке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе и о проведении в США закрытого брифинга по «серьезной угрозе национальной безопасности» представляют собой ещё одну уловку Белого дома.