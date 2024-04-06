 

Пентагон: США поддерживают связь с РФ о противоспутниковых средствах

06.04.2024, 11:45, Разное
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Соединенные Штаты внимательно наблюдают за якобы развивающимся противоспутниковым проектом России. Представитель Пентагона отметил, что США согласовывают свои действия с союзниками и поддерживают контакт с Москвой.

«Мы продолжаем следить за развитием вызывающих беспокойство российских противоспутниковых средств. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие», – цитируют слова представителя Пентагона РИА Новости.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщал, что Соединенные Штаты готовят ответ на предполагаемое развитие противоспутникового оружия РФ в космосе.

Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве, уже отвергал информацию о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе, называя её ложной и абсурдной, и обвинял Запад в информационной атаке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что заявления о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе и о проведении в США закрытого брифинга по «серьезной угрозе национальной безопасности» представляют собой ещё одну уловку Белого дома.


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